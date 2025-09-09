Polícia Civil identifica criminoso morto em confronto com a PM em Rio Branco

O criminoso Jhonatan Riam de Almeida Nunes, de 29 anos, conhecido como “Loirinho”, morreu após fugir e apontar uma arma de fogo contra policiais militares do 2º Batalhão, na tarde desta terça-feira (9), em Rio Branco. O comparsa dele, W.N.M, de 28 anos, foi preso. A dupla havia roubado uma motocicleta e tentava praticar novos crimes. A ocorrência aconteceu na Rua Rodolfo Barbosa Leite, nas proximidades da Escola Anita Garibaldi, no bairro Triângulo Velho, região do Segundo Distrito.

De acordo com a Polícia Militar, os dois haviam roubado, na noite desta segunda-feira (8), uma motocicleta modelo Yamaha Fazer, de cor cinza, pertencente a um entregador no Segundo Distrito. Já nesta terça-feira, o veículo foi visto circulando na área do 1º Batalhão. Ao retornar ao Segundo Distrito, passou a ser acompanhado por uma guarnição do Tático. A perseguição se estendeu pela Avenida Amadeo Barbosa e depois pela Via Chico Mendes, até que os criminosos abandonaram a moto e fugiram em direção à Rua Rodolfo Barbosa Leite.

Durante a fuga, “Loirinho”, que portava uma pistola, apontou a arma para os policiais e acabou baleado antes de efetuar qualquer disparo. A arma, que estava engatilhada, caiu ao lado do corpo.

W.N ainda tentou correr, mas foi alcançado, preso e colocado em uma viatura da PM. Ele foi levado ileso para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanecerá à disposição da Justiça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado ao local. “Loirinho” chegou a receber atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na cena do confronto.

Policiais do 2º Batalhão isolaram a área até a chegada da perícia criminal, que realizou a coleta de evidências. Após a conclusão do trabalho pericial, a cena foi liberada.

O caso será investigado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).