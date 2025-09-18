Polícia prende 3 suspeitos e apreende materiais em investigação sobre desaparecimento de homem no Acre

A Polícia Civil de Feijó realizou, na manhã desta quinta-feira (18), uma operação para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão ligados ao desaparecimento de Misael. A ação, coordenada pelo juiz Robson, resultou na prisão de três suspeitos e na apreensão de diversos materiais que podem contribuir com as investigações.

Polícia apreendeu dinheiro, celulares, notebooks e material ligado ao tráfico/Foto: Reprodução

Entre os itens recolhidos estão celulares, notebooks, pendrives, cadernos de anotações, cheques, grande quantia em dinheiro, além de materiais utilizados para o embalo de drogas, balança de precisão e chumbo. Todo o material será periciado para auxiliar no andamento do caso.

De acordo com a Polícia Civil, as apurações indicam que Misael pode ter sido vítima de homicídio, embora o corpo ainda não tenha sido localizado. As autoridades seguem em diligência para encontrar a vítima e esclarecer as circunstâncias do desaparecimento.

Polícia Civil prende três suspeitos e apreende materiais em investigação/Foto: Reprodução

Os trabalhos investigativos também visam identificar e responsabilizar todos os envolvidos no crime. Mandados de prisão ainda estão em aberto e devem ser cumpridos nos próximos dias.

