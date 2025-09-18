Polícia prende 3 suspeitos e apreende materiais em investigação sobre desaparecimento de homem no Acre

A Polícia Civil de Feijó realizou, na manhã desta quinta-feira (18), uma operação para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão ligados ao desaparecimento de Misael. A ação, coordenada pelo juiz Robson, resultou na prisão de três suspeitos e na apreensão de diversos materiais que podem contribuir com as investigações.

Entre os itens recolhidos estão celulares, notebooks, pendrives, cadernos de anotações, cheques, grande quantia em dinheiro, além de materiais utilizados para o embalo de drogas, balança de precisão e chumbo. Todo o material será periciado para auxiliar no andamento do caso.

De acordo com a Polícia Civil, as apurações indicam que Misael pode ter sido vítima de homicídio, embora o corpo ainda não tenha sido localizado. As autoridades seguem em diligência para encontrar a vítima e esclarecer as circunstâncias do desaparecimento.

Os trabalhos investigativos também visam identificar e responsabilizar todos os envolvidos no crime. Mandados de prisão ainda estão em aberto e devem ser cumpridos nos próximos dias.