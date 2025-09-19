Polícia Civil prende homem que rompeu tornozeleira eletrônica em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo Especializado em Investigações de Crimes Patrimoniais (Nepatri), cumpriu na manhã desta sexta-feira (19), por volta das 11h, um mandado de prisão preventiva contra um homem identificado pelas iniciais I.P.F., em Cruzeiro do Sul.

De acordo com as investigações, o suspeito já havia sido condenado por crimes patrimoniais e cumpria pena em regime monitorado por tornozeleira eletrônica. No entanto, ele rompeu o equipamento, o que levou o Poder Judiciário a determinar a regressão de regime e a expedição de novo mandado de prisão.

As apurações apontam ainda que o homem é suspeito de praticar uma série de furtos na região central da cidade. Somente nas últimas semanas, ele teria cometido pelo menos três crimes, fator que reforçou a necessidade da prisão preventiva.

Após os procedimentos de praxe, o indivíduo será encaminhado ao presídio de Cruzeiro do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressaltou que as ações de combate a crimes patrimoniais têm sido intensificadas na região, com o objetivo de coibir novas práticas criminosas e aumentar a sensação de segurança da população.