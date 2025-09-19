Polícia Civil prende homem que rompeu tornozeleira eletrônica em Cruzeiro do Sul

Suspeito já havia sido condenado por crimes patrimoniais e cumpria pena em regime monitorado

A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo Especializado em Investigações de Crimes Patrimoniais (Nepatri), cumpriu na manhã desta sexta-feira (19), por volta das 11h, um mandado de prisão preventiva contra um homem identificado pelas iniciais I.P.F., em Cruzeiro do Sul.

Polícia Civil prende homem que rompeu tornozeleira eletrônica em Cruzeiro do Sul. Foto: Reprodução

De acordo com as investigações, o suspeito já havia sido condenado por crimes patrimoniais e cumpria pena em regime monitorado por tornozeleira eletrônica. No entanto, ele rompeu o equipamento, o que levou o Poder Judiciário a determinar a regressão de regime e a expedição de novo mandado de prisão.

As apurações apontam ainda que o homem é suspeito de praticar uma série de furtos na região central da cidade. Somente nas últimas semanas, ele teria cometido pelo menos três crimes, fator que reforçou a necessidade da prisão preventiva.

Após os procedimentos de praxe, o indivíduo será encaminhado ao presídio de Cruzeiro do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressaltou que as ações de combate a crimes patrimoniais têm sido intensificadas na região, com o objetivo de coibir novas práticas criminosas e aumentar a sensação de segurança da população.

