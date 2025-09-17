Polícia Civil prende núcleo do CV que usava drones contra rivais

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta quarta-feira (17/9), mais uma etapa da Operação Contenção, contra a expansão territorial do Comando Vermelho (CV) nas comunidades da Vila Kennedy e do Catiri, na Zona Oeste do Rio.

A ação é coordenada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) e pela 34ª DP (Bangu), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), além de unidades dos Departamentos-Gerais de Polícia Especializada (DGPE) e da Capital (DGPC), em conjunto com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

De acordo com as investigações, a facção atua sob ordens de Edgar Alves de Andrade, o “Doca”, e de Carlos Costa Neves, o “Gadernal”, apontados como articuladores da expansão do CV a partir do Complexo da Penha.

Segundo a Polícia Civil, os criminosos vêm transformando a Vila Kennedy em uma base logística e operacional para sustentar a entrada da facção em áreas estratégicas de Campo Grande e do Catiri. Dessa região, foram deflagradas sucessivas ofensivas violentas que resultaram em homicídios, expulsões de moradores e imposição de toques de recolher.

As investigações ainda apontaram que os traficantes recorrem a drones, utilizados tanto para monitorar movimentações policiais quanto para guiar ataques contra rivais e agentes de segurança.

Balanço e estratégia

Com base nas provas coletadas, a Polícia Civil obteve mandados de prisão e busca e apreensão para atingir diretamente a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa.

Até o momento, a Operação Contenção contabiliza mais de 50 presos e ao menos sete criminosos neutralizados em confronto. A expectativa é de que novos desdobramentos ocorram nas próximas semanas, como parte da estratégia de sufocar o avanço da facção na Zona Oeste.