Polícia Civil prende um dos maiores ladrões de banco do Rio

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) do Rio de Janeiro, em ação conjunta com a Polícia Militar, prenderam em flagrante um dos maiores roubadores de banco da Zona Oeste, nessa terça-feira (9/9), em Campo Grande (RJ). O autor foi detido horas após uma ação criminosa em uma agência bancária da região.

De acordo com os policiais, o homem subtraiu três revólveres de vigilantes da empresa responsável pela segurança do banco. Para garantir êxito em sua fuga, ele ainda efetuou disparos de arma de fogo no interior da agência, colocando em risco a integridade de clientes e funcionários.

Leia também

Ao tomar ciência do fato, os policias realizaram uma rápida ação e localizaram o criminoso em posse das armas dos seguranças. Diante do fato, o homem foi preso em flagrante. Ele já possuía inúmeras passagens por roubo majorado, furto e homicídio.