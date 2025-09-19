Polícia Civil recupera bicicleta furtada em associação de Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo Especializado em Investigações de Crimes Patrimoniais (Nepatri), recuperou uma bicicleta avaliada em R$ 1.700 furtada no último dia 11 de setembro na Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Autismo (APAA), em Cruzeiro do Sul.

De acordo com o boletim, a vítima deixou o veículo acorrentado no portão dos fundos da instituição por volta das 13h e, ao retornar às 16h, constatou que o cadeado havia sido quebrado. Testemunhas relataram ter ouvido um barulho no portão por volta das 15h, mas não verificaram a situação.

Nas investigações, o Nepatri identificou o autor do furto e localizou a bicicleta em posse de um receptador. O bem foi apreendido e restituído nesta sexta-feira (19) ao proprietário, que havia adquirido o veículo recentemente, no dia 26 de agosto.

A Polícia Civil informou que o receptador responderá pelo crime de receptação e ressaltou que as ações de combate a delitos patrimoniais têm sido intensificadas na região, assegurando respostas rápidas às vítimas.