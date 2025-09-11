11/09/2025
Polícia desarticula quadrilha de motos roubadas e fraudes de cartões

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou na manhã desta quinta-feira (11/9) a Operação “Orbis Clausus”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em roubos de motocicletas e fraudes contra o sistema de transporte público. As diligências ocorrem simultaneamente em diversas regiões da capital paulista e no município de Francisco Morato, na Grande São Paulo.

A ação é coordenada pela 4ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (DIVECAR), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) cumpre 39 mandados judiciais.

Operação — “Orbis Clausus”

  • As investigações apontaram a existência de dois núcleos principais.
  • Núcleo 1: especializado em roubos de motocicletas, com atuação violenta e uso de armas de fogo.
  • Era formado por assaltantes, olheiros, receptadores e fornecedores de armamento.
  • Núcleo 2: voltado à prática de fraudes tecnológicas, com destaque para a clonagem e falsificação de cartões eletrônicos usados no transporte público.
  • O grupo utilizava softwares ilícitos, movimentava recursos por meio de contas de laranjas e cooptava intermediários para viabilizar os esquemas.

Investigação

O ponto de partida da operação foi a prisão em flagrante de um suspeito por receptação. A apreensão e análise do conteúdo de seu celular permitiram à polícia aprofundar as investigações, revelando a hierarquia da quadrilha e fundamentando os pedidos de mandados judiciais.

