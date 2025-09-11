Polícia desarticula quadrilha de motos roubadas e fraudes de cartões

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou na manhã desta quinta-feira (11/9) a Operação “Orbis Clausus”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em roubos de motocicletas e fraudes contra o sistema de transporte público. As diligências ocorrem simultaneamente em diversas regiões da capital paulista e no município de Francisco Morato, na Grande São Paulo.
A ação é coordenada pela 4ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (DIVECAR), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) cumpre 39 mandados judiciais.
Operação — “Orbis Clausus”
- As investigações apontaram a existência de dois núcleos principais.
- Núcleo 1: especializado em roubos de motocicletas, com atuação violenta e uso de armas de fogo.
- Era formado por assaltantes, olheiros, receptadores e fornecedores de armamento.
- Núcleo 2: voltado à prática de fraudes tecnológicas, com destaque para a clonagem e falsificação de cartões eletrônicos usados no transporte público.
- O grupo utilizava softwares ilícitos, movimentava recursos por meio de contas de laranjas e cooptava intermediários para viabilizar os esquemas.
Investigação
O ponto de partida da operação foi a prisão em flagrante de um suspeito por receptação. A apreensão e análise do conteúdo de seu celular permitiram à polícia aprofundar as investigações, revelando a hierarquia da quadrilha e fundamentando os pedidos de mandados judiciais.