Polícia encontra 20 kg de maconha em carro abandonado durante fuga em Rio Branco

Um trabalho conjunto da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (FICCO/AC) resultou na apreensão de aproximadamente 20 quilos de entorpecente, com características semelhantes à maconha, na manhã desta terça-feira (9), no bairro Palheiral, em Rio Branco.

De acordo com a Polícia Militar, a ação começou após informações repassadas pela FICCO/AC sobre um veículo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. O carro foi localizado por uma guarnição do 1º Batalhão, que deu ordem de parada aos ocupantes. No entanto, os suspeitos abandonaram o automóvel e fugiram do local.

Dentro do veículo, os policiais encontraram a droga e outros materiais. Apesar das buscas, os envolvidos não foram localizados. O entorpecente apreendido foi entregue à Superintendência da Polícia Federal, que dará continuidade às investigações para identificar os responsáveis.