30/09/2025
Polícia encontra fábrica de bebidas falsificadas em São Paulo

A ação policial incluiu o cumprimento de três mandados de busca e apreensão no local

A Polícia Civil encontrou uma chácara utilizada para a produção de bebidas falsificadas contendo metanol na manhã desta terça (30) em Americana, interior de São Paulo.

Polícia encontra fábrica de bebidas falsificadas em São Paulo. Foto: Reprodução

Durante a operação, foram localizados adesivos, garrafas vazias e tonéis cheios das substâncias ilícitas. Além disso, maquinário utilizado para o envase das bebidas também foi apreendido.

O metanol, substância causadora da morte de três homens nos últimos dias, foi apreendido no local. A ação policial incluiu o cumprimento de três mandados de busca e apreensão no local, denunciado por uma empresa que comercializa produtos online. Até o momento, não há informações sobre prisões relacionadas ao caso.

