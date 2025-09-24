24/09/2025
Polícia fecha “cabaré da droga” e prende cinco pessoas no Entorno

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) desarticulou um esquema criminoso familiar de tráfico de drogas e exploração sexual com atuação em Luziânia (GO), Cidade Ocidental (GO) e Planaltina (DF).

Segundo os investigadores, um dos alvos era uma boate em Luziânia. De acordo com as investigações, o local funcionava para a exploração sexual e era o principal mercado do tráfico de drogas do grupo.

Veja:

A operação conduzida pelo Grupo de Repressão a Estupros e Crimes Contra a Dignidade Sexual (GEIC) de Luziânia contou com apoio de outras unidades da PCGO e da Polícia Civil do DF (PCDF) e da Polícia Militar do DF (PMDF).

A ação policial mobilizou um efetivo de cerca de 40 policiais para o cumprimento de 6 mandados de busca e apreensão, resultando na prisão em flagrante de três homens e duas mulheres.

A PCGO representou pela interdição judicial imediata do estabelecimento. A gravidade do crime é acentuada pelo fato de o tráfico ocorrer nas imediações de escolas e igrejas.

Máquina de lavar

Durante as diligências um dos principais alvos, tentou fugir escalando muros, mas foi capturado pelos policiais escondido atrás de uma máquina de lavar em uma casa vizinha.

Durante as buscas, foram apreendidas porções de crack, cocaína e maconha, embalagens para a venda de drogas e munições de calibre .38.

Atrás do espelho

Em uma das residências, os policiais descobriram um esconderijo para os materiais do tráfico, oculto dentro da parede de um banheiro, atrás de um espelho.

Após as formalidades no GEIC Luziânia, os presos ficaram sob a custódia da Polícia Penal e responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, rufianismo e posse irregular de munição.

O GEIC de Luziânia pede à comunidade que denunciem pessoas envolvidas no tráfico pelo WhatsApp (62) 98595-5330 para que a Polícia Civil realize operações como esta.

