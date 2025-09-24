Polícia identifica 2ª casa usada por suspeitos em morte de ex-delegado

A polícia encontrou uma segunda casa usada pelos criminosos envolvidos na execução do ex-delegado Ruy Ferraz Fontes. O imóvel, localizado em Mongaguá, no litoral de São Paulo, foi alugado por Flávio Henrique Ferreira de Souza, de 24 anos, um dos oito suspeitos identificados até o momento e que já teve a prisão solicitada. A informação foi confirmada por fonte policial ao Metrópoles.

A casa passou por perícia nessa terça-feira (23/9) por uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). No local, foram coletadas diversas impressões digitais, incluindo a de Flávio.

Até o momento, quatro suspeitos foram presos por envolvimento no assassinato do ex-delegado: William Silva Marques, dono da casa usada como QG do crime; Rafael Marcell Dias Simões, que se entregou no sábado (20/9); Dahesly Oliveira Pires, acusada de ser a mulher que foi buscar o fuzil no litoral paulista, e Luiz Henrique Santos Batista, conhecido como Fofão, que teria dado carona para um dos criminosos fugir da cena do crime.

Outros quatro estão foragidos e são procurados. Três deles são: Felipe Avelino da Silva, conhecido como Mascherano, e Flávio Henrique Ferreira de Souza, que tiveram material genético encontrado em um dos carros usados no crime; e Luis Antônio Rodrigues de Miranda, que é procurado por ter pedido para uma mulher ir buscar um dos fuzis utilizados na execução. A identidade do quarto procurado ainda não foi revelada pelas autoridades.

Leia também

O que se sabe sobre a execução

A polícia usa imagens de câmeras de segurança para entender a dinâmica do crime que vitimou o ex-delegado Ruy Ferraz Fontes, no dia 15 de setembro, em Praia Grande, no litoral paulista.

Vídeos obtidos pelo Metrópoles mostra o momento em que os criminosos dera início à emboscada. Eles estacionaram um carro em uma rua próxima da Prefeitura de Praia Grande, onde a vítima trabalhava como titular da Secretaria de Administração, às 18h02.

Após 14 minutos, o veículo de Ruy Fontes aparece na gravação, passa ao lado dos criminosos e é alvo de tiros. Ruy tenta fugir, mas é perseguido, bate o carro em um ônibus após cerca de 2,5 quilômetros e é executado.

Linhas de investigação

Autoridades não descartam a participação de agentes públicos na execução de Ferraz. Além de ter sido inimigo número 1 do PCC quando atuava como delegado, Ruy Ferraz tinha inimizades dentro da polícia e trabalhava como secretário de Administração em Praia Grande, onde pode ter contrariado interesses locais. Oficialmente, nenhuma hipótese é descartada pela cúpula da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Internamente na Polícia Civil, a ação tem sido comparada à execução do corretor de imóveis Vinícius Gritzbach, inimigo do PCC morto com 10 tiros de fuzil no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. De acordo com as investigações, três PMs teriam sido contratados pela facção para executar o crime.

Entre as linhas de investigação sobre o mando do crime, a força-tarefa acredita em uma possível vingança do PCC. Ruy Ferraz foi o primeiro delegado a investigar a facção no estado, no começo dos anos 2000, e atuou na transferência algumas das principais lideranças para presídios federais de segurança máxima, como Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola.

27 imagens Fechar modal. 1 de 27

A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/Câmera de segurança 2 de 27

A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/Câmera de segurança 3 de 27

A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/Câmera de segurança 4 de 27

A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/Câmera de segurança 5 de 27

A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/Câmera de segurança 6 de 27

A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/Câmera de segurança 7 de 27

A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/Câmera de segurança 8 de 27

A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/Câmera de segurança 9 de 27

A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/Câmera de segurança 10 de 27

A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/Câmera de segurança 11 de 27

A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/Câmera de segurança 12 de 27

A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/Câmera de segurança 13 de 27

A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/Redes sociais 14 de 27

A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/Redes sociais 15 de 27

A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/Redes sociais 16 de 27

A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/Redes sociais 17 de 27

A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/Redes sociais 18 de 27

A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/Câmera de segurança 19 de 27

A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/Câmera de segurança 20 de 27

A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/Câmera de segurança 21 de 27

A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/Câmera de segurança 22 de 27

A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/Câmera de segurança 23 de 27

A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/Redes sociais 24 de 27

O velório do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Valentina Moreira/Metrópoles 25 de 27

O velório do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Valentina Moreira/Metrópoles 26 de 27

O velório do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Valentina Moreira/Metrópoles 27 de 27

O velório do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes

Valentina Moreira/Metrópoles

Quem era Ruy Ferraz