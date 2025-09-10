10/09/2025
Polícia interdita fábrica de reciclados sem licenciamento no Rio

Escrito por Agência Brasil
Uma fábrica de reaproveitamento de material reciclado que operava de forma ilegal no bairro de Cordovil, na zona norte do Rio, foi fechada nesta quarta-feira (10) em ação conjunta da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e da Polícia Civil. O depósito operava clandestinamente como fábrica de reaproveitamento de sólidos

Os agentes identificaram que o endereço era responsável por diversos crimes ambientais, como poluição do solo, disposição irregular de resíduos e falta de licenciamento ambiental. O responsável pelo local foi conduzido à 38ª delegacia policial, onde foi autuado em flagrante por crime ambiental. Somadas, as multas podem chegar a R$ 1,7 milhão.

“Essa ação expõe a importância de fiscalizações dos órgãos ambientais junto dos agentes de segurança pública. A cooperação entre órgãos otimiza o trabalho de combate aos crimes ambientais, aumentando a celeridade e a eficácia na proteção do nosso meio ambiente”, avaliou o secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

