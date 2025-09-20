Polícia investiga morte em confronto com indígenas na Transamazônica

Moradores interditaram a BR-230 (Transamazônica), no quilômetro 45, após um conflito envolvendo indígenas da etnia Pirahã que deixou um homem morto e outro ferido nesta semana, no sul do Amazonas.

Testemunhas relataram que duas pessoas estavam em uma canoa quando foram atacadas com flechas. Uma delas morreu no local, e o corpo foi encontrado pouco depois. A outra vítima foi atingida no abdômen e levada ao Hospital Regional de Humaitá.

Segundo relatos da comunidade, os Pirahã vivem de forma nômade e recebem apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Moradores afirmam que, em períodos de falta de assistência, principalmente de alimentos, os conflitos com comunidades vizinhas tendem a aumentar.

A Polícia Civil informou que a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Humaitá conduz as investigações iniciais e estuda a possibilidade de encaminhar o caso à Polícia Federal. Em nota, a Funai declarou que acompanha a situação em articulação com o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e ressaltou que não executa ações de segurança pública, mas pode acionar os órgãos competentes quando necessário.