Polícia investiga se menina foi dopada em vídeo de sexo grupal dentro de ônibus

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga o vídeo que mostra seis adolescentes mantendo relações sexuais dentro de um ônibus supostamente abandonado no bairro Morumbi, em Cascavel (PR). Além de apurar a autoria do vazamento, os agentes vão verificar se a única menina que aparece nas imagens foi dopada e se houve consumo de bebida alcoólica. Por envolver menores de idade, o inquérito tramita em sigilo.

O que se sabe até agora

Identificação: quatro dos seis adolescentes já foram identificados e devem ser ouvidos em breve, acompanhados pelos responsáveis.

Idades e vínculo escolar: informações preliminares indicam que todos têm cerca de 15 anos e estudam na mesma escola estadual do município.

Local da gravação: o vídeo teria sido feito dentro de um ônibus parado há cerca de dois anos; moradores relatam que o veículo pertence a um homem que se mudou para o Mato Grosso.

Vazamento do conteúdo: a PCPR também apura quem divulgou as imagens. Lembrando que armazenar e compartilhar conteúdo sexual envolvendo menores é crime.

O vídeo

Não há confirmação oficial da data em que o material foi gravado. As imagens passaram a circular entre moradores na última semana. A filmagem foi registrada dentro de um ônibus aparentemente abandonado, estacionado na região Norte de Cascavel.

O que diz a SEED-PR

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná informou que a gravação ocorreu em um fim de semana, sem relação com o ambiente escolar, e declarou que “não tem nada a dizer” sobre o caso. O Conselho Tutelar também foi procurado, mas ainda não respondeu.

Atenção legal

Reforçando: salvar, compartilhar ou publicar conteúdo pornográfico com menores de 18 anos configura crime previsto no ECA e pode resultar em responsabilização penal.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: Contilnet