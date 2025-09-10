10/09/2025
Polícia Militar desarticula laboratório de drogas e prende dois homens em Rio Branco

Durante a revista, foram apreendidas duas prensas, vários litros de solvente e quantidades de entorpecentes

Uma operação do 1º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de Moisés da Cruz Silva, de 36 anos, e Marcus Gomes de Lima, de 25, na noite desta quarta-feira (10), no bairro Eldorado, em Rio Branco.

Materiais usados na produção de entorpecentes foram apreendidos durante a operação no bairro Eldorado/Foto: ContilNet

A ação foi desencadeada após denúncia anônima de que uma residência localizada na Rua Flamengo, no loteamento Mutambo, estaria sendo utilizada como laboratório para fabricação de drogas. Com base nas informações, os militares cercaram o imóvel e conseguiram deter os suspeitos.

A dupla foi conduzida à Delegacia de Flagrantes junto com o material apreendido/Foto: ContilNet

Durante a revista, foram apreendidas duas prensas, vários litros de solvente e quantidades de entorpecentes.

Prensas, solventes e drogas foram apreendidas durante operação da PM em laboratório no bairro Eldorado/Foto: ContilNet

A dupla recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com o material apreendido, para os procedimentos cabíveis.

