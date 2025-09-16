Polícia Militar liberta mãe e filha de cárcere privado e prende agressor no interior do Acre

Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de um homem acusado de manter a esposa e a filha de apenas quatro meses em cárcere privado, na tarde desta segunda-feira (15), no Ramal do Monteiro, zona rural de Cruzeiro do Sul.

Segundo informações da PM, a vítima relatou que passou a madrugada sob ameaças e violência física. Ela contou que chegou a ter os pés amarrados e foi espancada pelo companheiro. Mesmo sob agressões, conseguiu pedir socorro e acionar a polícia.

Quando os militares chegaram à residência, encontraram a mulher e a criança impedidas de sair, enquanto o agressor permanecia próximo à porta, vigiando a entrada. A guarnição conseguiu imobilizar o homem rapidamente, evitando qualquer tentativa de fuga.

Durante o atendimento, os policiais constataram marcas de violência pelo corpo da vítima e confirmaram que o acusado já tinha histórico de reincidência em condutas violentas. Após ser detido, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde permanece à disposição da Justiça.