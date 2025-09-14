Polícia Militar prende homem em flagrante por tráfico de drogas em Rio Branco

Alessandro Cavalcante Rodrigues, de 39 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite deste sábado (13), na Rua Maria das Dores, no bairro Esperança, em Rio Branco.

De acordo com a Polícia Militar do 1º Batalhão, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando recebeu denúncia anônima de um morador, informando que um homem estaria vendendo drogas na região.

Com base nas informações, os militares foram até o local e avistaram Alessandro em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da equipe, ele tentou fugir, mas foi abordado. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram porções de entorpecentes e material utilizado para preparar as trouxinhas.

Diante dos fatos, Alessandro recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com a droga e o material apreendido, para os procedimentos cabíveis. Na unidade policial, foi constatado que ele já possuía passagem anterior pelo mesmo crime.