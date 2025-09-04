Polícia Penal frustra tentativa de entrada de celulares e drogas em presídio no interior do Acre

Medidas de segurança visam coibir a entrada de objetos proibidos e garantir a disciplina no presídio

A Polícia Penal, com o apoio do Núcleo de Apoio à Família (NAF), impediu nesta quinta-feira (4), a entrada de dois celulares e pequenas quantidades de substâncias ilícitas na Divisão de Estabelecimento Penal de Senador Guiomard, município do interior do Acre. A apreensão foi realizada durante a revista de rotina com o uso de raio-x, que permite identificar objetos e materiais proibidos antes de serem introduzidos nas celas.

Polícia Penal frustra tentativa de entrada de celulares e drogas em presídio no interior do Acre. Foto: Cedida

A ação reforça os protocolos de segurança adotados pela unidade, que visam manter a ordem e a disciplina no sistema penitenciário. A entrada dos itens é considerada um dos maiores desafios para a segurança interna, pois facilita a comunicação não autorizada dos detentos com o mundo externo e pode contribuir para a prática de crimes.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia local para registro da ocorrência, e os visitantes envolvidos terão temporariamente suspenso o direito de visitas. Segundo a direção do presídio, medidas preventivas como esta são fundamentais para evitar situações de risco e garantir a integridade de servidores e internos.

