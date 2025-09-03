Polícia Penal prende dois monitorados que descumpriram medidas judiciais em Sena Madureira

Na manhã desta quarta-feira, 3, a Polícia Penal, por meio da Divisão de Monitoramento Eletrônico – Núcleo de Monitoramento Eletrônico de Sena Madureira (NME-SM), realizou a prisão de dois homens que cumpriam pena em regime de monitoramento eletrônico.

As prisões ocorreram por determinação da Justiça, após os acusados descumprirem as condições impostas para o uso da tornozeleira eletrônica. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia do município, onde passaram pelos devidos procedimentos legais.

Um dos monitorados foi localizado no bairro da Pista, onde recebeu voz de prisão e foi encaminhado às autoridades competentes. O segundo também foi detido em ação semelhante, reforçando a atuação da Polícia Penal no acompanhamento rigoroso de apenados sob monitoramento.

Segundo a instituição, o trabalho contínuo da equipe de fiscalização busca garantir o cumprimento das medidas judiciais, além de preservar a segurança da população.