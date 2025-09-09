Polícia prende 2 suspeitos de matar mulher em briga de show punk em SP

A Polícia Civil prendeu dois suspeitos de matar Helen Cristina Vitai, de 43 anos, durante uma briga em um show punk, no dia 3 de agosto, na Lapa, na zona oeste de São Paulo. Eles estavam foragidos após determinação da Justiça.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a dupla foi presa nessa segunda-feira (8/9), na cidade de Campinas, no interior do estado. Um terceira pessoa envolvida no crime ainda segue foragida e as autoridades prosseguem com as investigações a respeito de seu paradeiro.

Leia também

Helen Cristina Vitai (imagem em destaque) foi enforcada por uma mulher por pelo menos seis minutos. As agressões duraram, ao todo, oito minutos. A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Mulher morre após briga punk

Uma câmera de segurança registrou as cenas de violência. Diversas pessoas presenciaram as agressões, mas ninguém ajudou Helen em momento algum. Um homem chega a afastar quem está próximo para que as duas continuem a brigar.

As cenas são fortes, e o Metrópoles selecionou alguns trechos do conteúdo. Veja:

O caso está sendo investigado por meio de inquérito policial instaurado no 7º Distrito Policial (Lapa).

Vítima estava em show punk momentos antes

Helen estava no evento 200 Anos de Punk, no Tendal da Lapa, na Rua Guaicurus, promovido pela Prefeitura de São Paulo.

Não há informações sobre como ou em que momento a briga entre a vítima e a agressora se iniciou.

Nas redes sociais, adeptos do estilo de contracultura condenam a postura das testemunhas que não prestaram apoio a Helen, e também aos seguranças do evento, que não apartaram a briga.

A reportagem contatou o Tendal da Lapa para questionar sobre as denúncias de negligência, mas o local direcionou a demanda à Prefeitura de São Paulo, que não retornou o pedido até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.

Quem era a vítima

Helen Cristina Vitai tinha uma filha e gostava de falar sobre o estilo musical nas redes sociais. Ela, que sempre postava informações relacionadas a eventos de punk rock e frequentava boa parte deles, foi enforcada por outra mulher durante pelo menos 6 minutos na saída de um festival no Tendal da Lapa.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

Helen Cristina Vitai

Reprodução/Redes sociais 2 de 8

Helen Cristina Vitai

Reprodução/Redes sociais 3 de 8

Helen Cristina Vitai

Reprodução/Redes sociais 4 de 8

Helen Cristina Vitai

Reprodução/Redes sociais 5 de 8

Helen Cristina Vitai

Reprodução/Redes sociais 6 de 8

Helen Cristina Vitai

Reprodução/Redes sociais 7 de 8

Helen Cristina Vitai

Reprodução/Redes sociais 8 de 8

Reprodução/Redes sociais

Helen foi enterrada no dia 6 de agosto no Cemitério Vila Formosa, na zona leste da capital.

Coletivo responsável por evento se manifestou

Em nota publicada nas redes sociais, o coletivo 200 Anos de Punk lamentou o ocorrido. “O evento do domingo foi elaborado e desenvolvido por meses, feito de punks para os punks, e rolou na tranquilidade. Estávamos todos extasiados de ver todas as gerações do punk reunidas e ter conseguido concluir o evento com sucesso e sem maiores ocorrências”, diz o texto.

“Até que, na segunda pela manhã, nos chegou a notícia de que houve uma briga na rua, após o término do evento, que acabou culminando com a morte da punk Helen Vitai, que era mãe e deixa uma filha pequena”, continuou a nota.

O coletivo, formado pelas bandas que tocaram no evento, repudiou as agressões. “Desde o início, o movimento punk, infelizmente, é marcado por episódios de violência, e isso só nos afasta uns dos outros, fecha espaços e enfraquece a nossa cena”, afirmam.

O 200 Anos de Punk prestou pêsames aos familiares e amigos de Helen, e cobrou justiça. “Seguiremos tentando construir, somar e passar nossa visão! Paz entre nós, guerra aos senhores!”, finaliza o texto.

Punks pedem fim da violência

Em luto, outros coletivos e bandas cancelaram eventos previstos dias seguintes, como o Sub Pop Fest, que aconteceria em 9 de agosto. “Sem ânimo de tocar e organizar evento neste mês de agosto. Em memória de Vitai Helen”, disse um dos organizadores.

A União do Movimento Punk (UMP) convocou os adeptos do estilo musical para uma reunião, agendada para o dia 6 de setembro, no pátio do Memorial da América Latina, também na zona oeste. “Precisamos dar um basta. Chega de punks morrendo” é o mote da convocação.

“Que os responsáveis sejam punidos e excluídos da cena punk! Isso não deve se repetir jamais”, afirmou o UMP em publicação no Facebook.

A identidade da suspeita de homicídio passou a ser compartilhada nas redes sociais, mas ainda não foi confirmada pela polícia.