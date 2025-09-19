Polícia prende homem de 49 anos e idoso de 79 acusados de estuprar crianças no Acre

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (DECAV), realizou nesta semana duas prisões de indivíduos envolvidos em casos de estupro de vulnerável em Rio Branco. As ações aconteceram na quarta-feira (17) e na sexta-feira (19), reforçando o trabalho da instituição no enfrentamento à violência sexual contra menores.

O primeiro caso envolveu um idoso de 79 anos, identificado pelas iniciais F.N.S., que foi detido preventivamente no Ramal da Castanheira, região do bairro Vila Acre. Ele é investigado por abusar de quatro crianças vizinhas. A denúncia foi levada à polícia pela escola onde as vítimas estudavam. Durante as apurações, os menores confirmaram os abusos.

Já o segundo mandado de prisão foi cumprido contra L.J.N., de 49 anos, condenado a 21 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal. Ele foi sentenciado por violentar a própria enteada, que tinha 12 anos na época. O exame de DNA realizado durante a investigação confirmou sua responsabilidade no crime.

A delegada Carla Fabíola Coutinho, titular da DECAV, ressaltou a importância das ações no combate a esse tipo de violência.

— Estamos atuando de forma firme para retirar das ruas indivíduos que atentam contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Nosso objetivo é garantir que os condenados cumpram suas penas conforme determina a lei — declarou.

Após os procedimentos de praxe, ambos os acusados foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.