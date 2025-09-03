Polícia prende líder de facção e apreende dinheiro em operação contra o crime organizado no Acre

A Polícia Civil do Acre apresentou, nesta quarta-feira (3), os resultados da Operação Desmonte, coordenada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), em Rio Branco. A ação teve como alvo lideranças do Bonde dos 13 e do Comando Vermelho, principais facções criminosas em atividade no estado.

De acordo com o delegado Gustavo Neves, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em diferentes pontos da capital, além de localidades da zona rural, próximas a Porto Acre. A operação resultou na prisão de um dos chefes de facção, flagrado com uma arma de fogo e munições, além da apreensão de R$ 7 mil em espécie.

“Esse dinheiro é oriundo das atividades das organizações criminosas. Todos os alvos já tinham passagem pela polícia, alguns com condenações e outros monitorados por tornozeleira eletrônica”, explicou Neves.

Segundo a Polícia Civil, o objetivo é atingir diretamente a estrutura das facções, que disputam rotas do tráfico de drogas e, por consequência, elevam os índices de violência. O delegado Pedro Paulo Busolin ressaltou que os mandados foram distribuídos por diferentes regiões de Rio Branco para ampliar o alcance das investigações.