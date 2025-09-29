Polícia prende quadrilha acusada de assaltar motoristas de aplicativo em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), prendeu quatro pessoas nesta segunda-feira (29) durante a Operação “Aplicativo Seguro”, realizada em Rio Branco. A ação teve como alvo um grupo criminoso suspeito de praticar assaltos contra motoristas de aplicativo na capital.

De acordo com as investigações, os envolvidos solicitavam corridas se passando por passageiros comuns e, durante o trajeto, anunciavam o assalto sob grave ameaça. Os criminosos subtraíam veículos, dinheiro, celulares e outros pertences das vítimas.

A Justiça expediu mandados de prisão e de busca e apreensão após representação da DCORE. Foram presos J.S.L., J.A.S., W.U.A.C. e A.E.S.S., além da apreensão de celulares e objetos que podem reforçar o inquérito policial.

Segundo o delegado Yvens Dixon, a operação tem caráter estratégico para reduzir crimes contra motoristas de aplicativo. Ele afirmou que a ação representa uma resposta da instituição ao crime organizado e busca reforçar a sensação de segurança na capital.

Veja o momento das prisões: