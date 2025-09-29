29/09/2025
Universo POP
Polícia prende quadrilha acusada de assaltar motoristas de aplicativo em Rio Branco

A operação foi nomeada como "Aplicativo Seguro"

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), prendeu quatro pessoas nesta segunda-feira (29) durante a Operação “Aplicativo Seguro”, realizada em Rio Branco. A ação teve como alvo um grupo criminoso suspeito de praticar assaltos contra motoristas de aplicativo na capital.

A operação foi divulgada nesta segunda-feira (29) pela polícia/Foto: Reprodução

De acordo com as investigações, os envolvidos solicitavam corridas se passando por passageiros comuns e, durante o trajeto, anunciavam o assalto sob grave ameaça. Os criminosos subtraíam veículos, dinheiro, celulares e outros pertences das vítimas.

A Justiça expediu mandados de prisão e de busca e apreensão após representação da DCORE. Foram presos J.S.L., J.A.S., W.U.A.C. e A.E.S.S., além da apreensão de celulares e objetos que podem reforçar o inquérito policial.

Segundo o delegado Yvens Dixon, a operação tem caráter estratégico para reduzir crimes contra motoristas de aplicativo. Ele afirmou que a ação representa uma resposta da instituição ao crime organizado e busca reforçar a sensação de segurança na capital.

Veja o momento das prisões:

