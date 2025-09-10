Polícia prende suspeito de furtos e recupera motocicleta em cidade do interior

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Senador Guiomard, realizou duas ações distintas na última terça-feira (9), que resultaram na prisão de um suspeito de furtos na zona rural do município e na recuperação de uma motocicleta furtada em Rio Branco.

No primeiro caso, a equipe de investigação identificou J.L.J., de 27 anos, como autor de uma série de furtos na área rural. Após representação pela prisão preventiva, a Justiça expediu mandado que foi cumprido pela polícia. O suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

Em outra ocorrência, policiais plantonistas localizaram uma motocicleta furtada no bairro Belo Jardim, em Rio Branco, durante a madrugada. O veículo foi encontrado na zona urbana de Senador Guiomard e devolvido à vítima. O suposto autor do crime, M.N. da S., de 29 anos, confessou a prática durante depoimento.

O delegado titular de Senador Guiomard, Rômulo Barros, destacou o resultado das operações. “Essas duas ações demonstram o comprometimento da Polícia Civil com a segurança da população. Atuamos de forma rápida para recuperar bens furtados e garantir que os responsáveis sejam responsabilizados”, afirmou.

As investigações continuam para apurar a participação de outros envolvidos e verificar se os suspeitos têm ligação com outros crimes na região.