10/09/2025
Universo POP
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores
Mari Menezes acusa ex de dopá-la em festa e detalha “manipulação absurda”
Triste adeus: Meire Morato, ex de Péricles e mãe de Lucas Morato, morre aos 56 anos
Carlinhos Maia nega ser pivô da treta entre Simone Mendes e Manu Bahtidão
“Química não tem idade”: Paulo Vilhena celebra casamento com Maria Luiza e paternidade aos 44

Polícia prende suspeito envolvido em latrocínio de professor em SP

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
policia-prende-suspeito-envolvido-em-latrocinio-de-professor-em-sp

Um homem foi preso nesta quarta-feira (10/9), suspeito de estar envolvido na morte do professor Mário Eugênio Longato, na última sexta-feira (5/9), no bairro Ipiranga, zona sul de São Paulo. Um adolescente também foi apreendido por participação no crime.

A prisão foi realizada por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Segundo a instituição, informações apuradas durante a investigação possibilitaram a identificação do suspeito, que foi detido durante uma operação em Heliópolis.

Veja vídeo do crime das prisões:

No local, as autoridades ainda encontraram a motocicleta utilizadas pelos suspeitos no crime. Ela estava adulterada para tenta atrapalhar a investigação.

No imóvel onde estava o adolescente apreendido havia uma moto do modelo Honda Sahara, também usada no latrocínio. Além de objetos interessantes para a investigação.

Leia também

Professor morto

  • O professor Mario Eugênio Longatto, de 66 anos, voltava do trabalho, de carro, quando foi baleado na rua do Manifesto.
  • Uma câmera de segurança registrou o homicídio (Veja acima).
  • Nas imagens, é possível ver dois homens em uma moto parando na lateral da via.
  • Um deles desce e parece ficar esperando por Mario Eugênio. Segundos depois, quando o veículo do professor passa, o suspeito começa a atirar.
  • Na sequência, o homem sobe na moto, e o parceiro começa a acelerar.
  • Mario Eugênio Longatto foi levado ao Hospital São Camilo, mas não resistiu.
  • Seu corpo foi velado na manhã desse sábado (6/9) no Cemitério do Araçá, e o enterro deve ocorrer durante a tarde.
  • O caso foi registrado como homicídio no 16° Distrito Policial da capital, na Vila Clementino.
  • A polícia ainda tenta entender a motivação do crime.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Rio Branco registra quase 20 novos casos de Covid-19 em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost