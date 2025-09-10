Polícia prende suspeito envolvido em latrocínio de professor em SP

Um homem foi preso nesta quarta-feira (10/9), suspeito de estar envolvido na morte do professor Mário Eugênio Longato, na última sexta-feira (5/9), no bairro Ipiranga, zona sul de São Paulo. Um adolescente também foi apreendido por participação no crime.

A prisão foi realizada por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Segundo a instituição, informações apuradas durante a investigação possibilitaram a identificação do suspeito, que foi detido durante uma operação em Heliópolis.

Veja vídeo do crime das prisões:

No local, as autoridades ainda encontraram a motocicleta utilizadas pelos suspeitos no crime. Ela estava adulterada para tenta atrapalhar a investigação.

No imóvel onde estava o adolescente apreendido havia uma moto do modelo Honda Sahara, também usada no latrocínio. Além de objetos interessantes para a investigação.

