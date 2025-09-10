Polícia prende suspeito envolvido em latrocínio de professor em SP

Um homem foi preso nesta quarta-feira (10/9), suspeito de estar envolvido na morte do professor Mário Eugênio Longato, na última sexta-feira (5/9), no bairro Ipiranga, zona sul de São Paulo. Um adolescente também foi apreendido por participação no crime.
A prisão foi realizada por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Segundo a instituição, informações apuradas durante a investigação possibilitaram a identificação do suspeito, que foi detido durante uma operação em Heliópolis.
Veja vídeo do crime das prisões:
No local, as autoridades ainda encontraram a motocicleta utilizadas pelos suspeitos no crime. Ela estava adulterada para tenta atrapalhar a investigação.
No imóvel onde estava o adolescente apreendido havia uma moto do modelo Honda Sahara, também usada no latrocínio. Além de objetos interessantes para a investigação.
Leia também
-
Vídeo: professor é morto a tiros enquanto dirigia na zona sul de SP
-
Professor de história de São José é condenado por estupro de alunas
-
Grupo de direita briga com alunos da USP. Professora denuncia agressão
-
Com medo de tiro, mulher exibe cartaz de “professora” em ação policial
Professor morto
- O professor Mario Eugênio Longatto, de 66 anos, voltava do trabalho, de carro, quando foi baleado na rua do Manifesto.
- Uma câmera de segurança registrou o homicídio (Veja acima).
- Nas imagens, é possível ver dois homens em uma moto parando na lateral da via.
- Um deles desce e parece ficar esperando por Mario Eugênio. Segundos depois, quando o veículo do professor passa, o suspeito começa a atirar.
- Na sequência, o homem sobe na moto, e o parceiro começa a acelerar.
- Mario Eugênio Longatto foi levado ao Hospital São Camilo, mas não resistiu.
- Seu corpo foi velado na manhã desse sábado (6/9) no Cemitério do Araçá, e o enterro deve ocorrer durante a tarde.
- O caso foi registrado como homicídio no 16° Distrito Policial da capital, na Vila Clementino.
- A polícia ainda tenta entender a motivação do crime.