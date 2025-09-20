Polícia segue nas buscas por homem que estava com mulher encontrada morta em motel

A Polícia Civil do Acre instaurou inquérito para investigar a morte de Rayza Emanuelle Oliveira de Souza, 26, encontrada sem vida em um quarto de motel na Via Chico Mendes, em Rio Branco, na noite de quinta-feira (18). O caso é apurado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com as investigações, a vítima estava acompanhada de um homem, que deixou o local antes da chegada da polícia e é procurado para prestar esclarecimentos. Entre os pontos em análise estão a presença de droga no quarto, a fuga do acompanhante e as circunstâncias da morte.

O delegado Leonardo Ribeiro, titular da DHPP, informou que aguarda os laudos periciais para se pronunciar oficialmente. Segundo ele, não foram identificados sinais evidentes de morte violenta. O inquérito deve ser concluído em até 30 dias.

Testemunhas relataram que a jovem apresentava sangramento intenso pelo nariz e estava com o rosto voltado para o travesseiro. A polícia também informou que Raiza Emanuelle já havia sido alvo de investigação em 2019, quando teve prisão preventiva decretada pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco por suspeita de participação em facção criminosa e lavagem de dinheiro.