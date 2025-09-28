Policial tenta impedir suposto assalto no bairro Cerâmica e confusão chama atenção em Rio Branco

Uma confusão chamou a atenção no fim da tarde deste domingo (28), no bairro Cerâmica, próximo ao prédio do Acre Previdência, em Rio Branco. Imagens registradas no local e enviadas com exclusividade para o ContilNet, mostram um homem de blusa vermelha afirmando ser policial e tentando conter outro indivíduo.

De acordo com relatos, a pessoa envolvida teria presenciado um possível assalto e iniciou a abordagem por conta própria. Um morador relatou ter acionado o 190, mas até o momento da gravação a polícia ainda não havia chegado ao local.

Nas imagens, é possível ver que o suspeito está acompanhado de uma mulher e de uma criança pequena, que aparece chorando e pedindo para não machucar o pai. Até a última atualização desta matéria, a situação seguia sem desfecho.

Veja o vídeo: