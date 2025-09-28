28/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Policial tenta impedir suposto assalto no bairro Cerâmica e confusão chama atenção em Rio Branco

Vídeo da confusão foi enviado com exclusividade ao ContilNet

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Uma confusão chamou a atenção no fim da tarde deste domingo (28), no bairro Cerâmica, próximo ao prédio do Acre Previdência, em Rio Branco. Imagens registradas no local e enviadas com exclusividade para o ContilNet, mostram um homem de blusa vermelha afirmando ser policial e tentando conter outro indivíduo.

Policial tenta impedir suposto assalto no bairro Cerâmica e confusão chama atenção em Rio Branco. Foto: Reprodução

De acordo com relatos, a pessoa envolvida teria presenciado um possível assalto e iniciou a abordagem por conta própria. Um morador relatou ter acionado o 190, mas até o momento da gravação a polícia ainda não havia chegado ao local.

Nas imagens, é possível ver que o suspeito está acompanhado de uma mulher e de uma criança pequena, que aparece chorando e pedindo para não machucar o pai. Até a última atualização desta matéria, a situação seguia sem desfecho.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost