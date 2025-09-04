Políticos lamentam acidente com bondinho em Lisboa

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
politicos-lamentam-acidente-com-bondinho-em-lisboa

O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, ofereceu suas condolências às famílias afetadas no acidente com o Elevador da Glória, que descarrilhou na quarta-feira (3/9) em Lisboa, Portugal. No acidente, 17 pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas.

“O Presidente da República apresenta o seu pesar e solidariedade às famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes”, afirmou.

Leia também

O prefeito de Lisboa, Carlos Moedas, chamou o acidente de “tragédia sem precedentes”.

O governo português decretou um dia de luto nacional nesta quinta-feira (4/9).

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também ofereceu suas condolências. “É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso Elevador da Glória”, escreveu ela em português no X.

É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso “Elevador da Glória”.

Os meus sentimentos com as famílias das vítimas.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 3, 2025

Leia mais em DW, parceira do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.