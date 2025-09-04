Políticos lamentam acidente com bondinho em Lisboa

O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, ofereceu suas condolências às famílias afetadas no acidente com o Elevador da Glória, que descarrilhou na quarta-feira (3/9) em Lisboa, Portugal. No acidente, 17 pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas.

“O Presidente da República apresenta o seu pesar e solidariedade às famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes”, afirmou.

O prefeito de Lisboa, Carlos Moedas, chamou o acidente de “tragédia sem precedentes”.

O governo português decretou um dia de luto nacional nesta quinta-feira (4/9).

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também ofereceu suas condolências. “É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso Elevador da Glória”, escreveu ela em português no X.

É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso “Elevador da Glória”. Os meus sentimentos com as famílias das vítimas. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 3, 2025

