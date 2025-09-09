Polônia abre fogo contra drones russos, afirma primeiro-ministro

Donald Tusk, primeiro-ministro da Polônia, confirmou em sua conta oficial no X (ex-Twitter) que as Forças Armadas do país abriram fogo contra drones russos que violaram seu espaço aéreo na madrugada desta quarta-feira (10/9).

“Recebi um relatório do Comandante Operacional das Forças Armadas sobre a queda de drones que invadiram nosso espaço aéreo e poderiam representar uma ameaça. A operação está em andamento”, escreveu o primeiro-ministro no X.

Dusk afirmou ainda que mantém contato frequente com o presidente Karol Nawrocki e Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministro da Defesa e vice-primeiro-ministro.

Na terça-feira (9/9), as autoridades polonesas fecharam o Aeroporto Internacional de Varsóvia e acionaram aeronaves próprias e de países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), após relatos de drones russos sobrevoarem a fronteira com a Ucrânia.

A medida foi tomada após Moscou lançar uma onda de ataques aéreos contra cidades do oeste ucraniano na terça.

Em comunicado, o Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia afirmou que os sistemas de defesa aérea terrestre e de reconhecimento por radar foram elevados ao mais alto nível de alerta