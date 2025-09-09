Polônia fecha aeroporto e aciona Otan após ofensiva russa na fronteira

As autoridades da Polônia fecharam o Aeroporto Internacional de Varsóvia e acionaram aeronaves próprias e de países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), após relatos de drones russos próximos à fronteira com a Ucrânia. A medida ocorreu depois que Moscou lançou uma onda de ataques aéreos contra cidades do oeste ucraniano na madrugada desta terça-feira (9/10) – quarta-feira, na Polônia.

Em comunicado, o Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia afirmou que os sistemas de defesa aérea terrestre e de reconhecimento por radar foram elevados ao mais alto nível de alerta.

“Caças poloneses e aliados estão operando em nosso espaço aéreo, enquanto os militares estão totalmente preparados para uma resposta imediata”, destacou a nota.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) também publicou um Aviso aos Aviadores informando que o Aeroporto Chopin, em Varsóvia, estava indisponível devido a “atividades militares não planejadas relacionadas à segurança do Estado”.

Conforme a mídia internacional, mais cedo, a Força Aérea da Ucrânia havia declarado, em postagem no Telegram, depois apagada, que drones russos haviam entrado no espaço aéreo polonês e ameaçavam a cidade de Zamosc.

A imprensa ucraniana chegou a relatar que pelo menos um drone se dirigia à região de Rzeszow, mas não houve confirmação oficial.

A mobilização polonesa ocorre em meio à escalada dos bombardeios russos contra cidades ucranianas e pode elevar as tensões entre Moscou e a Otan.

Ofensiva russa

No último domingo (7/9), a Rússia realizou a maior ofensiva aérea contra a Ucrânia desde o início da guerra. De acordo com autoridades do país, mais de 800 drones e 13 mísseis foram disparados contra a capital Kiev. Pelo menos, duas pessoas morreram, entre elas um bebê de três meses e a mãe dele.

Pela primeira vez, um prédio central do governo foi atingido. O gabinete de ministros, que abriga escritórios de alto escalão, sofreu danos após um bombardeio no distrito histórico de Pechersky. Ainda não está claro se o local foi atingido diretamente ou por destroços de drones derrubados.