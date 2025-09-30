30/09/2025
Popó e Wanderlei Silva são suspensos por briga generalizada no Spaten Fight Night

Conselho Nacional de Boxe aplicou punições a todos os envolvidos no incidente do último sábado (27)

O Conselho Nacional de Boxe suspendeu Popó, Wanderlei Silva e outras pessoas envolvidas na briga generalizada que ocorreu no Spaten Fight Night, no último sábado (27). A decisão foi tomada na tarde desta terça-feira (30).

Por meio de um comunicado oficial, a entidade informou que, além de Popó e Wanderlei, Iago Freitas, Luis Claudio Freitas, Lucas Silva e André “Dida” Amado, também estão suspensos de participar de competições organizadas pelo CNB.

Wanderlei Silva e Popó foram suspensos pelo Conselho Nacional de Boxe após confusão generalizada/Foto: Reprodução

Os outros envolvidos na briga, que não são atletas ou licenciados, não podem ser formalmente punidos pelo órgão. No entanto, a entidade afirmou que “será recomendada a proibição de sua entrada em eventos sancionados pelo Conselho Nacional de Boxe, por prazo a ser definido”.

Veja as punições dos envolvidos na briga do Spaten Fight Night

  • Acelino “Popó” Freitas – 180 dias (início em 30/9/2025 e término previsto para 30/3/2026)
  • Iago Freitas – 180 dias (início em 30/9/2025 e término previsto para 30/3/2026)
  • Lucas Silva – 90 dias (início em 29/9/2025 e término previsto para 29/12/2025)
  • Luis Claudio Freitas – 180 dias (início em 30/9/2025 e término previsto para 30/3/2026)
  • André “Dida” Amado – 365 dias (início em 30/9/2025 e término previsto para 30/9/2026)
  • Wanderlei Silva – 180 dias (início em 30/9/2025 e término previsto para 30/3/2026)

Relembre o que aconteceu

A luta entre Popó e Wanderlei Silva no Spaten Fight Night nesse sábado (27) terminou numa briga generalizada. Membros das duas equipes invadiram o local do combate e começaram a trocar socos.

A confusão teve início após o árbitro encerrar a luta devido a golpes ilegais de Wanderlei Silva direcionados a Popó. O árbitro do combate aplicou punição de um ponto ao ‘Cachorro Louco’ pela atitude.

Logo depois, Wanderlei tentou dar outra cabeçada em Popó, e o juiz não hesitou em encerrar o confronto. Foi quando integrantes das duas equipes invadiram o ringue e iniciaram o tumulto.

