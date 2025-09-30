Popó e Wanderlei Silva são suspensos por briga generalizada no Spaten Fight Night

O Conselho Nacional de Boxe suspendeu Popó, Wanderlei Silva e outras pessoas envolvidas na briga generalizada que ocorreu no Spaten Fight Night, no último sábado (27). A decisão foi tomada na tarde desta terça-feira (30).

Por meio de um comunicado oficial, a entidade informou que, além de Popó e Wanderlei, Iago Freitas, Luis Claudio Freitas, Lucas Silva e André “Dida” Amado, também estão suspensos de participar de competições organizadas pelo CNB.

Os outros envolvidos na briga, que não são atletas ou licenciados, não podem ser formalmente punidos pelo órgão. No entanto, a entidade afirmou que “será recomendada a proibição de sua entrada em eventos sancionados pelo Conselho Nacional de Boxe, por prazo a ser definido”.

Veja as punições dos envolvidos na briga do Spaten Fight Night

Acelino “Popó” Freitas – 180 dias (início em 30/9/2025 e término previsto para 30/3/2026)

Iago Freitas – 180 dias (início em 30/9/2025 e término previsto para 30/3/2026)

Lucas Silva – 90 dias (início em 29/9/2025 e término previsto para 29/12/2025)

Luis Claudio Freitas – 180 dias (início em 30/9/2025 e término previsto para 30/3/2026)

André “Dida” Amado – 365 dias (início em 30/9/2025 e término previsto para 30/9/2026)

Wanderlei Silva – 180 dias (início em 30/9/2025 e término previsto para 30/3/2026)

Relembre o que aconteceu

A luta entre Popó e Wanderlei Silva no Spaten Fight Night nesse sábado (27) terminou numa briga generalizada. Membros das duas equipes invadiram o local do combate e começaram a trocar socos.

A confusão teve início após o árbitro encerrar a luta devido a golpes ilegais de Wanderlei Silva direcionados a Popó. O árbitro do combate aplicou punição de um ponto ao ‘Cachorro Louco’ pela atitude.

Logo depois, Wanderlei tentou dar outra cabeçada em Popó, e o juiz não hesitou em encerrar o confronto. Foi quando integrantes das duas equipes invadiram o ringue e iniciaram o tumulto.