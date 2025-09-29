Popó faz cirurgia após fraturar a mão em briga generalizada na luta com Wanderlei Silva

Após a confusão generalizada que marcou o Spaten Fight Night 2, realizado no sábado (27) em São Paulo, o boxeador Acelino “Popó” Freitas anunciou que passará por um procedimento cirúrgico nesta segunda-feira (29). Segundo a assessoria do lutador, ele quebrou a mão durante a briga e também apresentou sangramento interno.

Internado no Hospital Rede DÓR, em Salvador, na Bahia, Popó entrou em cirurgia ao meio-dia e o procedimento deve durar 2 horas e meia.

“Está tudo bem com os exames de cabeça, não quebrou nada, teve sangramento interno. Porém, quebrou a mão na confusão, algo que nunca aconteceu em 35 anos de profissão”, disse a assessoria na nota.

Popó foi ao hospital no domingo (28) para avaliar possíveis lesões no rosto. Em comunicado nas redes sociais, afirmou:

“Estou em Salvador. No Hospital. Internado. Em observação. (…) Farei um procedimento cirúrgico. Assim que possível, passarei mais detalhes a todos vocês.”

Popó finalizou seu comunicado pedindo força e recuperação: “Que Deus cuide de mim neste procedimento médico! E que logo, logo eu possa estar plenamente recuperado da selvageria daqueles que deveriam estar ali para absorver e apartar qualquer desentendimento – e não ao contrário.”

O que aconteceu no Spaten Fight Night 2?

A luta entre Popó e Wanderlei Silva terminou de forma polêmica após Wanderlei ser desclassificado no quarto round por golpes ilegais, incluindo cabeçadas. A desclassificação gerou invasão do ringue por membros das equipes, resultando em agressões físicas. Wanderlei chegou a cair desacordado, enquanto Popó exibiu hematomas decorrentes de golpes durante a luta.

Cada lado apresentou sua versão sobre os acontecimentos. Wanderlei alegou que a equipe de Popó iniciou a confusão e publicou imagens e áudios que supostamente comprovam.

Ele, inclusive, também precisou de atendimento médico e foi levado a um hospital em São Paulo, onde realizou exames e depois recebeu alta hospitalar.

Popó, por sua vez, exibiu marcas de lesões e reforçou que apenas ele e seu adversário estavam no ringue durante a luta e que qualquer agressão posterior não partiu de sua equipe de forma premeditada.

A organização do Spaten Fight Night 2 repudiou a confusão e reforçou a importância do espírito esportivo. “Acreditamos que o espírito esportivo e os respeito as regras devem prevalecer. Reprovamos os eventos que ocorreram ao término da última luta que não representam esses princípios. Continuaremos trabalhando para apoiar e elevar os valores do esporte e das artes marciais”, disse.