Popó se pronuncia após confusão que acabou com Wanderlei Silva no hospital

Pugilista afirmou que treinador de Wanderlei o atacou primeiro

Acelino Popó Freitas decidiu colocar panos quentes em pronunciamento em suas redes sociais após a confusão generalizada que marcou a luta do campeão mundial de boxe contra Wanderlei Silva, no Spaten Fight Night, realizado na noite do último sábado (27), em São Paulo.

Popó se pronuncia após confusão que acabou com Wanderlei Silva no hospital. Foto: Reprodução

As imagens da TV Globo, emissora que transmitiu o evento, mostram que Rafael Freitas, um dos filhos de Popó, foi o autor da agressão que levou Wanderlei Silva ao hospital. Em seu Instagram, o vencedor da luta disse que é “hora de reflexão” e que quer “abraçar” o concorrente após todo o ocorrido.

“Wand, estou e sempre estarei aqui, pronto para apertar suas mãos, te abraçar e fazer a minha parte nas desculpas — pela pacificação e preservação do boxe. Esse é o nosso papel como ídolos de gerações. Espero que tenhas a grandeza de seguirmos juntos nesse propósito, que é muito maior do que nós”, escreveu.

“Nenhum de nós queria o final que se sucedeu. Mas ainda podemos construir, já no presente, um futuro de paz, harmonia e espírito esportivo. Que todos respeitem a nossa história — a minha e a sua”.

No final das contas, Popó venceu o confronto após Wanderlei ter sido desclassificado e já tem novo duelo marcado. O retorno será dia 1º de novembro, na 7ª edição do Fight Music Show, quando terá pela frente Diego Alemão, campeão do BBB 7.

Veja o vídeo:

