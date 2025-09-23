23/09/2025
Populares imobilizaram homem acusado de matar ex-companheira na frente dos filhos no Acre

Testemunhas relataram que, ao tentar fugir, o acusado foi alcançado por vizinhos e imobilizado no meio da rua

Um crime brutal chocou moradores do bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul, na manhã desta terça-feira (23). Raimundo Prudência da Silva, de 61 anos, foi contido por populares logo após assassinar a facadas a ex-companheira, Maria José de Oliveira, de 51 anos.

A vítima possuía medida protetiva contra Raimundo, mas isso não impediu o ataque dentro de casa/ Foto: Reprodução

Testemunhas relataram que, ao tentar fugir, o acusado foi alcançado por vizinhos e imobilizado no meio da rua. Revoltados, alguns chegaram a agredi-lo com pedaços de madeira até a chegada da Polícia Militar, que prendeu o homem em flagrante.

A vítima possuía medida protetiva contra Raimundo, mas isso não impediu o ataque dentro de casa. Três filhos pequenos estavam no local, se preparando para ir à escola, e presenciaram o assassinato. Outros dois filhos, já maiores de idade, não estavam na residência.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) realizaram a remoção do corpo. A Polícia Civil abriu investigação para ouvir testemunhas e reunir provas sobre as circunstâncias do feminicídio.

Últimas Notícias

