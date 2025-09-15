Por anistia, líder da oposição encontrará caciques do PP-União

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), encontrará na próxima segunda-feira (15/9) os caciques da federação União Progressista. O senador quer angariar apoio na Casa ao projeto de anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O encontro de Marinho ocorrerá com os presidentes do PP, o senador Ciro Nogueira (PI), e do União Brasil, o advogado Antônio Rueda. Juntas, as siglas somam 14 cadeiras, formando a maior bancada do Senado.

Na avaliação da oposição, a maior resistência à proposta de anistia está no Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), indicou que não pautaria uma proposta “ampla, geral e irrestrita”. Ele não quer deflagrar uma nova crise com o Supremo Tribunal Federal (STF).

Na Câmara, a situação parece mais maleável para a oposição. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), tem resistência à anistia, mas já sinalizou que pode pautar a proposta devida à adesão de uma ala do Centrão.

Anistia é saída para Bolsonaro após condenação

Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão, por liderar uma trama golpista para tentar manter-se no poder após a derrota eleitoral de 2022. Outros seis aliados pegaram penas que variam de 16 a 26 anos, com exceção do delator Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens da Presidência foi condenado a dois anos em regime aberto. A Primeira Turma da Corte ainda determinou oito anos de inelegibilidade aos condenados.

Nesse sentido, a anistia passou a ser vista como a única chance para Bolsonaro escapar de uma eventual prisão, após a Corte analisar os últimos recursos da sua defesa. A proposta será discutida pelo colégio de líderes da Câmara na terça-feira (16/9), e os bolsonaristas acreditam que há mais chances de o projeto ser pautado se a resistência no Senado diminuir.

Após a condenação de Bolsonaro, Marinho comentou ao Metrópoles: “É um jogo combinado. Alguém esperava um resultado diferente? A solução está aqui no Congresso Nacional agora. É a vez da anistia e vamos trabalhar por ela”.

