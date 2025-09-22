Por embate com Tarcísio, governo quer acelerar pacote contra facções

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
por-embate-com-tarcisio,-governo-quer-acelerar-pacote-contra-faccoes

Integrantes do governo Lula querem aproveitar a morte do ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo Ruy Ferraz para acelerar o envio ao Congreso de um pacote para combater facções criminosas.

Apelidada de Lei Antimáfia, a proposta voltou a ser discutida dentro do governo Lula após a morte do ex-delegado ser atribuída a membros da fação Primeiro Comando da Capital, o PCC.

4 imagensFechar modal.1 de 4

Ricardo Stuckert2 de 4

Célio Messias/Governo de SP3 de 4

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto [esq.]/Celso Silva/Governo do Estado de SP/Divulgação [dir.]4 de 4

Reprodução/ CanalGov

A intenção do governo é usar o pacote para fazer um embate político com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), possível adversário do presidente Lula nas eleições de 2026.

Leia também

A proposta, segundo apurou a coluna, ainda está em fase final de elaboração no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Da pasta, ela será enviada ao Palácio do Planalto, que despacharia para o Congresso.

PEC da Segurança

Em outra frente, o Ministério da Justiça tem buscado acelerar o avanço da chamada PEC da Segurança, principal aposta da pasta para consolidar uma marca na área durante o governo Lula.

Fontes do ministério comandado por Ricardo Lewandowski afirmam que o presidente Lula deseja ver a PEC aprovada tanto na Câmara quanto no Senado até o fim de 2025.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost