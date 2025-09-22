Por embate com Tarcísio, governo quer acelerar pacote contra facções

Integrantes do governo Lula querem aproveitar a morte do ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo Ruy Ferraz para acelerar o envio ao Congreso de um pacote para combater facções criminosas.
Apelidada de Lei Antimáfia, a proposta voltou a ser discutida dentro do governo Lula após a morte do ex-delegado ser atribuída a membros da fação Primeiro Comando da Capital, o PCC.
A intenção do governo é usar o pacote para fazer um embate político com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), possível adversário do presidente Lula nas eleições de 2026.
A proposta, segundo apurou a coluna, ainda está em fase final de elaboração no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Da pasta, ela será enviada ao Palácio do Planalto, que despacharia para o Congresso.
PEC da Segurança
Em outra frente, o Ministério da Justiça tem buscado acelerar o avanço da chamada PEC da Segurança, principal aposta da pasta para consolidar uma marca na área durante o governo Lula.
Fontes do ministério comandado por Ricardo Lewandowski afirmam que o presidente Lula deseja ver a PEC aprovada tanto na Câmara quanto no Senado até o fim de 2025.