Por maioria, Primeira Turma do STF condena Augusto Heleno a 21 anos de prisão

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nesta quinta-feira (11), o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno, a 21 anos de prisão por sua atuação na trama golpista.

A dosimetria da pena foi definida por maioria, após os ministros considerarem o militar culpado por todos os cinco crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Por quatro votos a um — sendo o único voto divergente o do ministro Luiz Fux — o colegiado concluiu que Heleno participou da organização criminosa que tentou impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com o objetivo de promover a ruptura do Estado Democrático de Direito entre o fim de 2022 e o início de 2023.

Além do ex-ministro, também foram condenados no processo no Supremo:

Jair Bolsonaro , ex-presidente da República;

, ex-presidente da República; Walter Braga Netto , ex-ministro da Casa Civil;

, ex-ministro da Casa Civil; Mauro Cid , ex-ajudante de ordens e delator;

, ex-ajudante de ordens e delator; Almir Garnier , ex-comandante da Marinha;

, ex-comandante da Marinha; Alexandre Ramagem , ex-diretor da Abin e atual deputado federal;

, ex-diretor da Abin e atual deputado federal; Anderson Torres , ex-ministro da Justiça e Segurança Pública;

, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública; Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa.

Esta foi a primeira vez que o Judiciário brasileiro condenou generais e oficiais do Exército por tentativa de golpe de Estado.

O ex-presidente, apontado como líder da organização, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, com início em regime fechado.

O ministro relator, Alexandre de Moraes, votou pela pena, considerando o agravamento de Bolsonaro “chefiar” o grupo e atenuantes, em todos os crimes, em razão da idade do ex-presidente.

Moraes foi acompanhado por Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Por votar pela absolvição de Bolsonaro, Fux decidiu não participar da definição de pena.

Além de prisão, Bolsonaro também foi condenado a 124 dias multa, no valor de dois salários mínimos o dia.