11/09/2025
Por maioria, Primeira Turma do STF condena Augusto Heleno a 21 anos de prisão

Esta foi a primeira vez na história que o judiciário brasileiro condenou generais por tentativa de golpe

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nesta quinta-feira (11), o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno, a 21 anos de prisão por sua atuação na trama golpista.

A dosimetria da pena foi definida por maioria, após os ministros considerarem o militar culpado por todos os cinco crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

General Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ex-ministro do governo Bolsonaro/Foto: Reprodução

Por quatro votos a um — sendo o único voto divergente o do ministro Luiz Fux — o colegiado concluiu que Heleno participou da organização criminosa que tentou impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com o objetivo de promover a ruptura do Estado Democrático de Direito entre o fim de 2022 e o início de 2023.

Além do ex-ministro, também foram condenados no processo no Supremo:

  • Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  • Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil;
  • Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e delator;
  • Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
  • Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin e atual deputado federal;
  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública;
  • Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa.

Esta foi a primeira vez que o Judiciário brasileiro condenou generais e oficiais do Exército por tentativa de golpe de Estado.

O ex-presidente, apontado como líder da organização, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, com início em regime fechado.

O ministro relator, Alexandre de Moraes, votou pela pena, considerando o agravamento de Bolsonaro “chefiar” o grupo e atenuantes, em todos os crimes, em razão da idade do ex-presidente.

Moraes foi acompanhado por Flávio DinoCármen Lúcia e Cristiano Zanin. Por votar pela absolvição de Bolsonaro, Fux decidiu não participar da definição de pena.

Além de prisão, Bolsonaro também foi condenado a 124 dias multa, no valor de dois salários mínimos o dia.

