Por que a bancada do PL no Senado não quer a expulsão de Romário

Apesar de o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, ter prometido resolver a situação do senador Romário (RJ) no partido, a bancada da legenda no Senado é contra a saída do ex-jogador.

Mesmo com a baixa fidelidade de Romário às pautas da direita, a presença dele no PL é considerada importante para que a sigla mantenha a maior bancada do Senado e, assim, tenha direito a posições de destaque.

Senadores lembram ainda que, apesar de ser alvo de críticas de bolsonaristas, Romário “joga limpo” com a bancada, deiando claro no que votará a favor e no que votará contra, sem surpresas em votações-chave para o PL.

A promessa de Valdemar de resolver a situação de Romário foi feita no final do discurso do cacique durante a manifestação do 7 de Setembro na Avenida Paulista, em São Paulo.

Durante a fala de Valdemar de cima do trio, o público presente no chão gritou contra Romário. Em resposta, o presidente do PL disse que “cuidaria do caso” quando voltasse a Brasília.

Valdemar, contudo, nem sempre leva a cabo suas promessas. Recentemente, ele prometeu expulsar o deputado Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP), após o parlamentar sair em defesa do ministro do STF Alexandre de Moraes.

A expulsão, entretanto, acabou não acontecendo. Como mostrou a coluna, o conselho de ética da legenda julgou que Antonio Carlos “agiu dentro dos limites do direito à liberdade de expressão” e apenas advertiu o deputado.