Por que algumas pessoas têm cabelos brancos prematuramente? Expert diz

Você já parou para pensar por que cabelos brancos começam a nascer de forma prematura em algumas pessoas? Afinal, o que leva ao surgimento desses fios em indivíduos ainda jovens? Com quanto anos é normal passar a observar o aparecimento desse efeito? Para esclarecer essas e outras dúvidas relevantes a respeito do tema, a coluna Claudia Meireles conversou com a dermatologista e tricologista de Brasília Aline Pucci.

De acordo com a médica, o embranquecimento capilar, tecnicamente chamado de canície, é uma alteração fisiológica comum relacionada à idade. “Assim como a pele, o couro cabeludo e os cabelos também envelhecem, e o embranquecimento dos fios faz parte desse processo”, afirma.

Aline explica que os cabelos ficam brancos por uma diminuição ou perda da atividade dos melanócitos, células que produzem o pigmento melanina, que determina a cor dos fios. Acredita-se, portanto, que o estresse oxidativo, provocado pela presença de radicais livres, é o maior responsável pelo envelhecimento capilar.

“Os radicais livres são nocivos para nossas células, mas nosso organismo produz antioxidantes como um mecanismo de defesa. Porém, à medida que os anos passam, nossa capacidade de síntese de antioxidantes diminui, resultando em acúmulo dos radicais livres e dano aos melanócitos”, explica a profissional.

Cabelo branco e grisalho são a mesma coisa?

Segundo a profissional, pode-se dizer que sim. Ambas as condições resultam da redução do pigmento melanina nos fios. Contudo, a denominação “grisalho” refere-se a um cabelo que mistura fios brancos com fios de cor natural, enquanto o cabelo branco é composto exclusivamente por fios sem pigmentação.

O que, de fato, causa o embranquecimento prematuro dos cabelos?

A tricologista pontua que o embranquecimento prematuro dos cabelos tem causa multifatorial, com vários fatores ambientais (incluindo estresse psicológico, tabagismo, drogas, poluição, luz ultravioleta e deficiência nutricional), mas também pode estar associado a distúrbios autoimunes e genéticos.

“Vale lembrar que a herança genética de cada família tem uma influência muito grande no aparecimento precoce ou não dos cabelos brancos”, ressalta.

“Em média, o embranquecimento dos fios começa na faixa dos 30 anos na raça branca, ao final dos 30 anos em asiáticos e na faixa dos 40 em negros” Aline Pucci, dermatologista e tricologista

É possível reverter?

Conforme Aline alega, apesar das promessas, ainda não existe uma substância realmente eficaz para reverter os cabelos brancos. “Porém, já foram descritos casos de reversão pós-quimioterapia, após uso de medicações para doença de Parkinson, entre outras situações, o que tem motivado diversos estudos na área”, destaca.

“Por ora, a recomendação é manter uma dieta equilibrada e rica em antioxidantes, além de hábitos de vida saudáveis. Não fumar, proteger o couro cabeludo do sol, evitar o excesso de poluição e gerenciar o estresse também são muito importantes”, aconselha a dermatologista. Ela frisa, também, a indispensabilidade de se consultar um médico especialista para descartar possíveis doenças e deficiências nutricionais.

