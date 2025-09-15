Por que meu cachorro me encara? Entenda razão desse comportamento

Você está tranquilo em casa e, de repente, sente aquele olhar fixo vindo do seu cachorro. Ele não late ou se mexe, só te encara. A cena parece inofensiva e até fofa, mas o que está passando pela cabeça dele?
Para entender esse comportamento, a veterinária comportamentalista, doutora em psicologia e diretora do Instituto de Saúde e Psicologia Animal (INSPA) Ceres Faraco explicou ao Metrópoles o que isso significa. Segundo ela, há muitas razões para um cão encarar seu tutor, a maioria ligada à forte comunicação que existe entre os dois.
“O olhar fixo pode expressar vínculo emocional. Quando o cachorro te encara tranquilo, sem motivo aparente, ele pode estar simplesmente demonstrando afeto e conexão”, explica. Esse gesto afetuoso é mais do que uma simples troca de olhares, é um momento de liberação de oxitocina, o chamado hormônio do apego, tanto em humanos quanto em cães.
Mas nem sempre o olhar é sobre amor. Às vezes, o cão está apenas tentando entender o que você está fazendo ou o que vai acontecer. “Eles são especialistas em observar nossos movimentos, como levantar da cama, calçar os chinelos ou ir à cozinha. Ficam atentos porque sabem têm consequências”, diz a veterinária.
Cachorros dizem muito com o olhar
Ceres também aponta outras possíveis razões para o olhar insistente: “Pode ser um pedido por comida, passeios ou atenção, ou uma tentativa de ler seu estado emocional. Os cães nos observam para entender como estamos e como devem se comportar.”
Além disso, ela destaca que muitos aprendem, com o tempo, que encarar pode render recompensas, como petiscos, elogios ou carinho. E, claro, há o fator social: cães são animais gregários. “Se estão entediados ou sozinhos, usam o olhar forma de chamar atenção e reduzira frustração.”
Atenção ao olhar fixo do cachorro
Por outro lado, o olhar fixo também pode indicar que algo não vai bem. Segundo a especialista, é importante ficar atento a sinais que exigem mais cuidado. “Um olhar duro, prolongado, acompanhado de rigidez corporal, rosnado ou dentes à mostra pode ser um aviso de agressividade. Já em cães idosos, encarar o nada ou agir de forma repetitiva pode ser sinal de perdas cognitivas”, alerta a especialista.