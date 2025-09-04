Por que o governo Trump não revogou o visto do diretor-geral da PF

Bolsonaristas e até integrantes do governo Lula se perguntaram, nos bastidores, por que o governo Trump revogou o visto do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e “poupou” o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Donald Trump
Chip Somodevilla/Getty Images2 de 3
Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski
VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES3 de 3
Andrei Passos, diretor-geral da PF
VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
A resposta é simples. O chefão da PF escapou da sanção do governo Trump porque estava sem visto de turista válido para ser revogado. O visto de Andrei, segundo apurou a coluna, venceu há alguns anos, e o diretor não renovou.
Como a coluna noticiou mais cedo, bolsonaristas esperam que os Estados Unidos anunciem em breve uma nova leva de revogação de vistos de autoridades brasileiras, com foco em delegados da Polícia Federal.
Leia também
-
Lula antecipou recondução de Gonet na PGR como resposta a Trump
-
Bolsonaristas criticam “timing” da sessão com ex-assessor de Moraes
-
Bolsonaristas reagem à promessa de Alcolumbre de “anistia alternativa”
-
Tarifaço: auxiliar de Trump recebe missão da CNI e não cita Bolsonaro