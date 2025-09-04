Por que o governo Trump não revogou o visto do diretor-geral da PF

Escrito por Metrópoles
Bolsonaristas e até integrantes do governo Lula se perguntaram, nos bastidores, por que o governo Trump revogou o visto do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e “poupou” o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

A resposta é simples. O chefão da PF escapou da sanção do governo Trump porque estava sem visto de turista válido para ser revogado. O visto de Andrei, segundo apurou a coluna, venceu há alguns anos, e o diretor não renovou.

Como a coluna noticiou mais cedo, bolsonaristas esperam que os Estados Unidos anunciem em breve uma nova leva de revogação de vistos de autoridades brasileiras, com foco em delegados da Polícia Federal.

ContilNet Notícias

