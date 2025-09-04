Por que o governo Trump não revogou o visto do diretor-geral da PF

Bolsonaristas e até integrantes do governo Lula se perguntaram, nos bastidores, por que o governo Trump revogou o visto do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e “poupou” o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

A resposta é simples. O chefão da PF escapou da sanção do governo Trump porque estava sem visto de turista válido para ser revogado. O visto de Andrei, segundo apurou a coluna, venceu há alguns anos, e o diretor não renovou.

Como a coluna noticiou mais cedo, bolsonaristas esperam que os Estados Unidos anunciem em breve uma nova leva de revogação de vistos de autoridades brasileiras, com foco em delegados da Polícia Federal.

