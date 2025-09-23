23/09/2025
Porta dos Fundos cita político do Acre em vídeo de paródia sobre a Pec da Blindagem

Vídeo publicado nesta terça (23) mistura humor e crítica com personagens de terror, provocando reação de internautas

O canal Porta dos Fundos publicou nesta terça-feira (23) o vídeo de sátira política “Bancada do Esquartejo”, em que personagens inspirados em ícones do terror, como Freddy Krueger, Samara e Jason Voorhees, representam deputados fictícios que buscam “blindagem” contra processos legais.

Gregório Duvivier aparece com a máscara do Jason Voorhees no vídeo “Bancada do Esquartejo”, satirizando a impunidade de políticos do Acre e provocando reação de internautas nas redes sociais/Foto: Reprodução

No roteiro, Gregório Duvivier, com a máscara do Jason, ironiza a impunidade no Congresso e faz referência ao “Hannibal Lecter do Acre”, personagem fictício que simboliza políticos do estado envolvidos em episódios macabros.

Entre as falas comentadas estão: “Hoje é festa da Bancada do Esquartejo, muita orgia e motosserra” e “Lei da merenda, inserção de carne humana nas escolas municipais, lei do nosso querido Hannibal Lecter, do Acre”, misturando humor ácido e crítica social.

O vídeo repercutiu rapidamente nas redes sociais, com internautas destacando a sátira e a crítica: muitos comentaram sobre a coragem da produção e a semelhança da ficção com a realidade política brasileira, elogiando o roteiro e as interpretações dos atores. A produção mantém o estilo ácido que consagrou o Porta dos Fundos, causando risadas e tocando no assunto polêmico da impunidade e o comportamento de políticos no Brasil.

Veja o vídeo:

