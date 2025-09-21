Portal LeoDias mostra detalhes inéditos do camarim de Henrique e Juliano

No sábado (21/9), Henrique & Juliano fizeram um show histórico na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. A repórter Jussara Ávila, do portal LeoDias, não apenas prestigiou o evento, como entrou no camarim dos cantores. Por lá, ela encontrou desde as fotos da família dos cantores até a sala de jogos, onde eles se divertem antes de subir ao palco.

Assim que entrou no corredor do estádio, a repórter percebeu um diferencial no camarim de Henrique & Juliano: fotos dos cantores acompanhados das esposas, filhos e até dos pais, todas em tamanho grande para que se sentissem em casa. Além disso, os quadros se repetem em todos os cômodos dos bastidores.

Camarim de Henrique & Juliano Foto/Portal LeoDias Camarim de Henrique & Juliano Foto/Portal LeoDias Camarim de Henrique & Juliano Foto/Portal LeoDias Henrique & Juliano Reprodução Instagram @henriqueejuliano

Filhos de Henrique & Juliano soltam a voz Foto/Instagram Filhos de Henrique & Juliano soltam a voz Foto: Instagram

Logo ao entrar, há uma sala de TV, onde os artistas acompanham tudo o que acontece no palco. No momento da visita, por exemplo, era possível assistir à abertura da apresentação de Grelo diretamente do camarim, sem que os famosos precisem se deslocar até o palco.

Na sequência, nossa equipe encontrou um ambiente inusitado: uma sala de jogos com mesa de pingue-pongue, pebolim e até um brinquedo automotivo, onde os cantores podem se divertir e relaxar antes de subir ao palco. Caso levem os filhos, o espaço pode ser usado para entreter a criançada e proporcionar um momento em família.