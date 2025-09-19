Porto Walter celebra 10º Festival do Milho com presença da vice-governadora Mailza Assis

O município de Porto Walter, no Vale do Juruá, abriu oficialmente nesta quinta-feira (18) a 10ª edição do tradicional Festival do Milho, evento que valoriza a cultura, a produção agrícola e movimenta a economia local. A festa, criada em 2016 pelo então prefeito Zezinho Barbary, tem continuidade na atual gestão de César Andrade e já se consolidou como um dos principais atrativos culturais da região.

Presente na abertura, a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, destacou a importância do festival para o fortalecimento da identidade cultural e da produção rural. “É uma alegria estar participando e prestigiando esse evento tão tradicional, que leva a nossa cultura e fomenta a economia. Essa festa valoriza a população, os produtores e cada cantinho do nosso Acre”, afirmou.

Mailza lembrou que o Estado tem promovido eventos semelhantes em diferentes municípios, como o Festival da Farinha, do Coco e do Açaí, todos voltados para a valorização de produtos típicos da região. “Hoje é o milho que ganha destaque, trazendo delícias da culinária acreana e mostrando a força dos produtores que vivem desse cultivo”, acrescentou.

A vice-governadora também ressaltou os desafios de infraestrutura enfrentados por Porto Walter, cidade isolada por não ter acesso rodoviário direto a Cruzeiro do Sul, o principal centro urbano da região. “Essa integração é necessária. Aqui produz, aqui tem um povo que valoriza sua cultura e precisa de condições para escoar sua produção. Por isso, nossa prioridade é lutar pelo acesso terrestre, uma demanda antiga da população”, disse.

Segundo Mailza, o governo já iniciou tratativas para viabilizar o projeto da estrada que ligará Porto Walter a Cruzeiro do Sul, avaliando alternativas de menor impacto ambiental. “Com certeza, nossa primeira luta será por esse desenvolvimento e por esse acesso, que vai garantir melhores condições de vida para todos os moradores”, concluiu.

O Festival do Milho segue com programação cultural, apresentações artísticas e barracas com comidas típicas feitas à base do grão, celebrando os 10 anos de uma tradição que já faz parte da história de Porto Walter.