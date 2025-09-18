Porto Walter inicia nesta quinta a 10ª edição do Festival do Milho; confira a programação completa

Porto Walter realiza entre os dias 18 e 20 de setembro de 2025 a décima edição do Festival do Milho, um dos maiores eventos culturais, esportivos e gastronômicos do município. A festa será na Rua Beira Rio e na Concha Acústica, contando com o apoio do Sebrae e da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

A celebração, que já se tornou tradição local, reunirá moradores e visitantes em uma ampla programação cultural. A abertura oficial acontece na quinta-feira (18), com corrida de pedestres às 18h e a convencional feira, onde os comerciantes receberão kits de participação. A noite segue com apresentações de igrejas locais e, às 20h30, o show gospel nacional com o cantor Fabiano Barcelos promete emocionar o público.

Com preparativos que valorizam a cultura regional e promove entretenimento para todas as idades, o Festival do Milho reafirma seu papel como um dos maiores eventos do calendário festivo de Porto Walter.

Veja programação completa:

Quinta-feira – 18 de setembro

• 18h00: Corrida de pedestre

• 18h30: Abertura da feira gastronômica e entrega de kits aos feirantes na Rua Beira Rio ￼

• 19h00: Apresentações das igrejas na Concha Acústica

• 20h30: Show Gospel Nacional com Fabiano Barcelos

Sexta-feira – 19 de setembro

• 07h00: Atendimento médico gratuito (infectologista, ginecologista, ultrassonografia e clínico geral) no Centro Diagnóstico

• 18h30: Feira gastronômica com produtos derivados do milho na Rua Beira Rio

• 19h00: Escolha do Rei e da Rainha do Milho 2025

• 21h00: Apresentação do grupo de dança Arte da Dança

• 22h00: Música ao vivo com artistas locais na Concha Acústica

• 23h00: Pré-show com Ricardo Pinheiro e Banda

• 00h00: Show nacional com Banda Forró Boys

Sábado – 20 de setembro

• 07h00: Inauguração de ruas

• 12h00: Festa Country no sítio do prefeito César Andrade, com almoço gratuito

• 16h00: Escolha do Rei e da Rainha Country com música ao vivo na Praia da Várzea

• 16h00: Amistosos de futebol — seleções femininas de Porto Walter vs. Marechal Thaumaturgo, e jogo Master entre Porto Walter e Marechal Thaumaturgo no Estádio Wagner Borges

• 18h00: Feira gastronômica com produtos derivados do milho na Rua Beira Rio

• 20h30: Entrega geral das premiações das atividades artísticas, culturais e esportivas na Concha Acústica

• 21h00: Música ao vivo com cantores locais

• 22h00: Pré-show com Ricardo Pinheiro e Banda

• 23h00: Show nacional com Allanzinho – Simplesmente Romântico

• 03h00: Pós-show com Ricardo Pinheiro e Banda