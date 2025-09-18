Porto Walter inicia nesta quinta a 10ª edição do Festival do Milho; confira a programação completa

Porto Walter realiza entre os dias 18 e 20 de setembro de 2025 a décima edição do Festival do Milho, um dos maiores eventos culturais, esportivos e gastronômicos do município. A festa será na Rua Beira Rio e na Concha Acústica, contando com o apoio do Sebrae e da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).
A celebração, que já se tornou tradição local, reunirá moradores e visitantes em uma ampla programação cultural. A abertura oficial acontece na quinta-feira (18), com corrida de pedestres às 18h e a convencional feira, onde os comerciantes receberão kits de participação. A noite segue com apresentações de igrejas locais e, às 20h30, o show gospel nacional com o cantor Fabiano Barcelos promete emocionar o público.
Com preparativos que valorizam a cultura regional e promove entretenimento para todas as idades, o Festival do Milho reafirma seu papel como um dos maiores eventos do calendário festivo de Porto Walter.
Veja programação completa:
Quinta-feira – 18 de setembro
• 18h00: Corrida de pedestre
• 18h30: Abertura da feira gastronômica e entrega de kits aos feirantes na Rua Beira Rio ￼
• 19h00: Apresentações das igrejas na Concha Acústica
• 20h30: Show Gospel Nacional com Fabiano Barcelos
Sexta-feira – 19 de setembro
• 07h00: Atendimento médico gratuito (infectologista, ginecologista, ultrassonografia e clínico geral) no Centro Diagnóstico
• 18h30: Feira gastronômica com produtos derivados do milho na Rua Beira Rio
• 19h00: Escolha do Rei e da Rainha do Milho 2025
• 21h00: Apresentação do grupo de dança Arte da Dança
• 22h00: Música ao vivo com artistas locais na Concha Acústica
• 23h00: Pré-show com Ricardo Pinheiro e Banda
• 00h00: Show nacional com Banda Forró Boys
Sábado – 20 de setembro
• 07h00: Inauguração de ruas
• 12h00: Festa Country no sítio do prefeito César Andrade, com almoço gratuito
• 16h00: Escolha do Rei e da Rainha Country com música ao vivo na Praia da Várzea
• 16h00: Amistosos de futebol — seleções femininas de Porto Walter vs. Marechal Thaumaturgo, e jogo Master entre Porto Walter e Marechal Thaumaturgo no Estádio Wagner Borges
• 18h00: Feira gastronômica com produtos derivados do milho na Rua Beira Rio
• 20h30: Entrega geral das premiações das atividades artísticas, culturais e esportivas na Concha Acústica
• 21h00: Música ao vivo com cantores locais
• 22h00: Pré-show com Ricardo Pinheiro e Banda
• 23h00: Show nacional com Allanzinho – Simplesmente Romântico
• 03h00: Pós-show com Ricardo Pinheiro e Banda