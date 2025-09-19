Porto Walter recebe R$ 4 milhões para pavimentação de rua; ação deve beneficiar mais de 60 famílias

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, participou nesta sexta-feira (19) da assinatura da ordem de serviço para a segunda etapa das obras de pavimentação da Rua Restinga, no bairro Várzea, em Porto Walter. O investimento, fruto de emenda do deputado federal Zezinho Barbary, é de R$ 4 milhões e prevê pavimentação com tijolos maciços, drenagem, meio-fio e calçadas, beneficiando 60 famílias.

Durante o ato, Mailza destacou a importância da obra e reafirmou o compromisso do governo em lutar pelo fim do isolamento do município, com a construção da estrada que ligará a região ao restante do Acre e ao Peru. O prefeito César Andrade ressaltou que a melhoria vai transformar a vida dos moradores, antes prejudicados pela lama e dificuldades de acesso.

Também participaram da solenidade o deputado Zezinho Barbary, que garantiu seguir destinando recursos para a região, e o deputado estadual Luiz Gonzaga, que destacou a união de esforços em prol do desenvolvimento local. Além da pavimentação, foi anunciada a construção de uma quadra poliesportiva para o bairro.