Potência: Deborah Secco revela segredo para ter 8 empresas de sucesso

Deborah Secco é reconhecida pelos trabalhos que fez como atriz ao longo dos 36 anos de carreira. Contudo, a bela também tem a veia empreendedora e, nos últimos anos, se destacou por se tornar sócia de negócios de sucesso e alcançar um faturamento milionário.

A empresária conta hoje com oito empresas de diferentes segmentos, como produção artística, moda praia, administração patrimonial e transplante capilar. O maior investimento da artista é o brechó de luxo Peça Rara, no qual é sócia e CEO desde 2022.

Este será um dos tópicos abordados no próximo Metrópoles Talks, em São Paulo, no dia 25 de setembro, às 20h, no Teatro Bravos, localizado no prédio do Instituto Tomie Ohtake, no bairro de Pinheiros. No evento “Confissões de uma ex-adolescente”, a artista vai compartilhar suas experiências sobre maturidade, maternidade, autoimagem e negócios

Empreender para transformar

Em uma entrevista para o canal Invest News BR, ela revelou que o lado empreendedor surgiu após o nascimento da filha Maria Flor. “A maternidade faz com que a gente se arrisque sem medo, nos impulsiona. E eu acho que só mulheres dariam conta dessas multigavetas que abro na minha mente”, contou. “Tenho uma demanda de trabalho bastante intensa e isso me traz a liberdade de ser quem eu quero ser”.

Na hora de investir em uma nova empresa, Deborah revelou que observa se é um serviço que ela precisaria em algum momento da vida. “A primeira luzinha que acende para mim na hora de empreender é o de ‘precisar’. Vejo que é interessante para mim e acredito que, se é para mim, pode ser interessante para outras pessoas também”, aponta.

Ela destacou ainda a importância de acreditar no propósito de cada marca antes de se tornar sócia. “A gente deve empreender naquilo que a gente acredita. É interessante trazer propostas que mudam o mundo ou promovem a independência financeira, principalmente de mulheres”, explicou, ressaltando que gosta de destinar recursos a negócios que têm um viés transformador.

Deborah Secco

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Talk Confissões de uma ex-adolescente com Deborah Secco

Data e horário: 25 de setembro, às 20h

Local: Teatro Bravos, Rua Coropé, 88 – Pinheiros, em São Paulo

Ingressos: Sympla

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos