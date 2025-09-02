Praça dos Três Poderes amanhece cercada para julgamento de Bolsonaro no STF

O Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) amanheceram cercados por grades nesta terça-feira (2/9), data do início da fase final do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por suposta trama golpista após a derrota nas urnas para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas eleições de 2022. O STF vai analisar a denúncia contra o ex-chefe do Executivo e outros sete réus, entre esta terça e 12 de setembro.

O trânsito na Avenida José Sarney, que fica antes do acesso ao Congresso Nacional está interditado para garantir a segurança durante a fase do julgamento, marcado para começar às 9h.

Nas primeiras horas do dia, todas as outras vias da Esplanada, tanto na S1 como na N1, permanecem liberadas, sem bloqueios ou alterações. Pedestres e carros conseguem transitar pelo local normalmente.

Os gradis que cercam a Praça dos Três Poderes foram reforçados. O gramado do Congresso também está cercado.

Como mostrou o Metrópoles, a segurança em toda área central de Brasília foi reforçada. A Secretaria de Segurança do Distrito Federal (SSP-DF) instalou uma Célula Presencial Integrada de Inteligência, com a colaboração de órgãos de segurança locais e nacionais.

Drones

O monitoramento contará com equipamentos de última geração, incluindo drones com capacidade de imagem térmica, que permitem varreduras diurnas e noturnas, garantindo vigilância contínua do perímetro.

Ainda na Praça dos Três Poderes, o policiamento está ampliado, com atenção às vias de acesso (S1 e S2).

Veja as datas e horários do julgamento:

– 2/9 (terça) – das 9h às 12h/ das 14h às 19h.

– 3/9 (quarta) – das 9h às 12h.

– 9/9 (terça) – das 9h às 12h/ das 14h às 19h.

– 10/9 (quarta) – das 9h às 12h.

– 12/9 (sexta) – das 9h às 12h/ das 14h às 19h.

O monitoramento poderá incluir abordagens e revista de mochilas em situações suspeitas, em cumprimento à decisão do STF que proíbe acampamentos e obstruções na área.

Aproximadamente, 3 mil pessoas solicitaram ao STF acesso presencial ao julgamento, mas a Corte tem apenas 150 acentos.

Desfile de 7 de Setembro

Para o próximo domingo, feriado nacional do Dia da Independência, 7 de Setembro, a Esplanada dos Ministérios será interditada a partir das 17h do dia 6, na altura da Catedral e às 23h, a partir da alça leste, logo após a Rodoviária do Plano Piloto.

O acesso ao público no dia do desfile será aberto às 6h, com pontos de revista instalados.

Estão proibidos itens como armas, objetos cortantes, substâncias inflamáveis, recipientes de vidro, fogos de artifício, mochilas de grande porte, barracas e drones sem autorização.

O Comando Móvel da Polícia Militar (PMDF) estará presente no local.