Praia sem mar? Conheça refúgios de água doce em Rondônia

Entre julho e setembro, rios amazônicos baixam e revelam faixas de areia que viram palco de festivais, esportes e muita música

Quando se fala em praia, o mar costuma vir à cabeça. Mas Rondônia tem um segredo que surpreende visitantes: as praias de água doce. Na estiagem, os grandes rios baixam e surgem orlas de areia que viram pontos de lazer, cultura e turismo. É o “verão amazônico”, com eventos que movimentam cidades inteiras — de competições esportivas a shows e feiras gastronômicas — e impulsionam a economia local.

Principais praias de água doce em RO

Praia de Calderita (Porto Velho – Rio Jamari)

Praia de Calderita — Foto: Mateus Moraes

Águas calmas e areias claras atraem famílias e banhistas. Na temporada, recebe festivais com música e gastronomia regional.

Praia do Curralinho (Costa Marques – Rio Guaporé)

Praia do Curralinho - Costa Marques (RO) — Foto: Prefeitura de Costa Marques

Tradicional ponto do Festival de Praia de Costa Marques. A poucos quilômetros está a histórica Fortaleza do Príncipe da Beira, um dos patrimônios da Amazônia Ocidental.

Praia de Jaci-Paraná (Distrito de Porto Velho)

Praia de Jaci-Paraná — Foto: Prefeitura de Porto Velho

Durante a seca, o distrito se transforma em espaço de lazer, com programação que inclui atrações musicais, esportes de areia, atividades culturais e comidas típicas.

Praia de Teotônio (Porto Velho – Rio Madeira)

Praia de Teotônio — Foto: Redes sociais/ Nova Vila de Teotônio

Cenário de beleza natural próximo às corredeiras do Madeira. Além do banho, há contato direto com tradições ribeirinhas.

Fortaleza do Abunã (Distrito de Porto Velho – fronteira com a Bolívia)

Fortaleza do Abunã — Foto: Prefeitura de Porto Velho

Recebe turistas em busca de diversão às margens do rio. Na temporada, rolam festivais com música, esportes náuticos e culinária local.

Praia de Pimenteiras (Pimenteiras do Oeste – Rio Guaporé)

Festival de Praia em Pimenteiras do Oeste, Rondônia — Foto: Corpo de Bombeiros

Areias que aparecem na seca fazem do município um refúgio de tranquilidade em meio à natureza amazônica.

Dicas rápidas da temporada (jul–set)

  • Transporte e acesso: confirme nível dos rios e condições de estrada/barco antes de sair.

  • Segurança na água: respeite áreas demarcadas, use colete em passeios de barco e evite nadar sozinho.

  • Sol e calor: leve chapéu, protetor solar, repelente e muita água.

  • Sustentabilidade: recolha seu lixo e preserve a vegetação de restinga/ribeirinha.

Redigido por: ContilNet
Fonte: g1 Rondônia

