Praia sem mar? Conheça refúgios de água doce em Rondônia

Entre julho e setembro, rios amazônicos baixam e revelam faixas de areia que viram palco de festivais, esportes e muita música
Quando se fala em praia, o mar costuma vir à cabeça. Mas Rondônia tem um segredo que surpreende visitantes: as praias de água doce. Na estiagem, os grandes rios baixam e surgem orlas de areia que viram pontos de lazer, cultura e turismo. É o “verão amazônico”, com eventos que movimentam cidades inteiras — de competições esportivas a shows e feiras gastronômicas — e impulsionam a economia local.
Principais praias de água doce em RO
Praia de Calderita (Porto Velho – Rio Jamari)
Águas calmas e areias claras atraem famílias e banhistas. Na temporada, recebe festivais com música e gastronomia regional.
Praia do Curralinho (Costa Marques – Rio Guaporé)
Tradicional ponto do Festival de Praia de Costa Marques. A poucos quilômetros está a histórica Fortaleza do Príncipe da Beira, um dos patrimônios da Amazônia Ocidental.
Praia de Jaci-Paraná (Distrito de Porto Velho)
Durante a seca, o distrito se transforma em espaço de lazer, com programação que inclui atrações musicais, esportes de areia, atividades culturais e comidas típicas.
Praia de Teotônio (Porto Velho – Rio Madeira)
Cenário de beleza natural próximo às corredeiras do Madeira. Além do banho, há contato direto com tradições ribeirinhas.
Fortaleza do Abunã (Distrito de Porto Velho – fronteira com a Bolívia)
Recebe turistas em busca de diversão às margens do rio. Na temporada, rolam festivais com música, esportes náuticos e culinária local.
Praia de Pimenteiras (Pimenteiras do Oeste – Rio Guaporé)
Areias que aparecem na seca fazem do município um refúgio de tranquilidade em meio à natureza amazônica.
Dicas rápidas da temporada (jul–set)
-
Transporte e acesso: confirme nível dos rios e condições de estrada/barco antes de sair.
-
Segurança na água: respeite áreas demarcadas, use colete em passeios de barco e evite nadar sozinho.
-
Sol e calor: leve chapéu, protetor solar, repelente e muita água.
-
Sustentabilidade: recolha seu lixo e preserve a vegetação de restinga/ribeirinha.
Redigido por: ContilNet
Fonte: g1 Rondônia