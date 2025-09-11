11/09/2025
Pré-menopausa: Deborah Secco revela único medo com essa fase

Deborah Secco é um ícone de autoestima. Aos 45 anos, a atriz esbanja beleza e confiança com seu corpo e sexualidade, mesmo na pré-menopausa, período em que muitas mulheres não se sentem confortáveis com a própria imagem.

Em entrevista ao GShow, a empresária revelou que passou a investigar sua saúde após sentir os primeiros sintomas da pré-menopausa. “A minha irmã já entrou (na menopausa) e eu estou com alguns sintomas, tanto que até fui fazer uns exames”, contou.

Mas ela não demonstra ter problemas com o período. “Faz parte, né? A vida da mulher é marcada por essas transformações: a puberdade, depois a gravidez, que é uma loucura hormonal, e agora, a menopausa. Hoje a gente tem muitos profissionais capacitados para nos orientar.”

Para Deborah, é importante falar sobre o tema sem preconceitos. “Só desse assunto não ser tanto tabu como era na época da minha mãe e muito mais na da minha avó, já ajuda muito a gente a entender que existem recursos que podem nos ajudar. Para algumas pessoas, a menopausa é mais difícil. Para outras, nem tanto. Mas é importante falar sobre isso e desmistificar esse tema.”

Desprendida de temores quanto ao envelhecimento, ela confidenciou seu único medo da pré-menopausa: “Meu medo é esquecer as coisas mais do que eu já esqueço”, completou.

A atriz é a próxima convidada do Metrópoles Talks, onde falará sobre os desafios de ser mulher, mãe e empreendedora. O evento acontece no dia 25 de setembro, às 20h, no Teatro Bravos, em Pinheiros (SP).

Compre seu ingresso aqui

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Talk Confissões de uma ex-adolescente com Deborah Secco

Data e horário: 25 de setembro, às 20h
Local: Teatro Bravos, Rua Coropé, 88 – Pinheiros, em São Paulo
Ingressos: Sympla
Duração: 1h30
Classificação: 14 anos

